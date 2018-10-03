Alanya’da ‘Elektrik direği’ isyanı

Fikri Berker PAKNA

ALANYA'DA elektrik direkleri ile ilgili şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Alanya’nın Deretürbelinas Köyü’nde ikamet eden Evren Aydemir, haber merkezimize ulaşarak, evinin balkonuna kol mesafesinde yapılan elektrik direklerinden duyduğu sıkıntıyı ifade etti. Aydemir, “Elektrik direği, neredeyse evimizin balkonuna yapılmış gibi. Kolumuzu uzattığımızda tellere değebiliyoruz. 2 tane çocuğum var. Bir an dikkatsizlikle, burada çarpılsalar bunun hesabını kim verecek. Yetkililerle görüştüm ama güvenli mesafe olduğunu söylediler. Elle değilebilen teller nasıl güvenli mesafede olur” diyerek isyan etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 12:46