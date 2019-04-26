Alanya’da ‘Ekrem Coşkun’ fırtınası

Fast Food’a karşı Türk döneri zafer ilan etti. Alanya’nın bir numaralı dönercisi Ekrem Coşkun’un önünde kuyruk bitmiyor

Alanya’da ‘Ekrem Coşkun’ fırtınası
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KENDİSİ ile aynı ismi taşıyan markanın yaratıcısı Ekrem Coşkun’a Alanyalıların akın ettiği dönerin lezzet sırrını sorduk. Coşkun, “Dükkanımızın önünde izdiham olmasının sebebi hem fiyatlarımızın uygunluğu hem de lezzet. Soslu etlerimizi doğal ortamında yetişen danalardan elde edip yaprak döner olarak servis ediyoruz. Halka mükemmel bir hizmet sunuyoruz. Karşılığını da çok güzel alıyoruz” dedi. Fiyatlarının uygunluğuyla ilgili “Biz Alanya’ya ilk geldiğimizde ‘Et yemeyen kalmasın’ sloganıyla yola çıktık’ diyen Ekrem Coşkun, “Allah’a şükür et yemeyen de kalmadı. Bütün Alanya halkıyla beraberiz, halk bizi, biz de halkı seviyoruz, halkımıza hizmet etmekten gurur duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

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