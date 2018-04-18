Alanya'da ehliyetsiz halk otobüsü şoförü skandalı!

ALANYA'DAN Mahmutlar istikametine giden halk otobüsünün Kestel kavşağında kırmızı ışık ihlali yaptığını fark eden Bölge Trafik Büro Amirliği ekipleri durdurduğu araçta evrak kontrolü yapınca kural ihlalleri peş peşe ortaya çıktı. Kırmızı ışıkta durmayarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan şoförün ehliyetsiz olduğu ve halk otobüsünün en son 2012 yılında muayeneden geçtiğini belirledi. Polis, sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan, ruhsat sahibine ise yetkisiz kişiye araç kullanmak ve muayene yaptırmamak suçlarından ayrı ayrı para cezası yazarken sürücü ayrıca mahkemeye sevk edilecek. Yaşanan olay sonrası Alanya halkı 'Canımızı kimlere emanet ediyoruz' diyerek isyan etti. Akıllara ise otobüslerin ve sürücülerin denetimlerinin tam olup olmadığı sorusu gelirken vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

