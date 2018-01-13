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Alanya'da eğlenceli sokak röportajı: Sevgiliniz olsa ne yapmak isterdiniz?

Yeni Alanya Gazetesi eğlenceli bir sokak röportajına imza attı. Mikrofonunumuzu uzattığımız Alanya sokaklarından birbirinden ilginç yanıtlar aldı

Alanya'da eğlenceli sokak röportajı: Sevgiliniz olsa ne yapmak isterdiniz?

Yeni Alanya Gazetesi eğlenceli bir sokak röportajına imza attı. Mikrofonunumuzu uzattığımız Alanya sokaklarından birbirinden ilginç yanıtlar aldı

13 Ocak 2018 Cumartesi 12:32
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ALANYA sokaklarında birbirinden farklı kişilere mikrofon uzattık ve eğlenceli bir soru sorduk: Sevgiliniz var mı? Sevgiliniz olsa ne onunla ne yapmak isterdiniz?
İşte birbirinden eğlenceli ve farklı yorumlar...

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Son Güncelleme: 13.01.2018 14:23
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Alanya HaberYeni Alanya GazetesiBarış CoşkunSokak RöportajıAlanya
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