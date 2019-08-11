Alanya’da dostluk rüzgarı esti 

MÜBAREK Kurban Bayramı’nı idrak ettiğimiz bugün ülke genelinde olduğu gibi Alanya’da da bayramlaşma heyecanı vardı. Her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da birlik ve beraberlik duyguları en üst düzeyde yaşandı. Alanya’nın dinamikleri organize edilen protokol bayramlaşması kapsamında Alanya Kültür Merkezi’nde buluştu. İş dünyası, turizm camiası, resmi kurum ve kuruluşlarının emektarları, siyasi partilerin üyeleri, Alanya Belediyesi’nin meclis üyeleri, üniversitelerin akademik kadrosu, STK temsilcileri hem birbirleriyle, hem de Alanya halkıyla bayramlaştı. Dostluk rüzgarlarının estiği törende verilen bayram mesajları ise Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşındı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…