Alanya'da domuz gribi alarmı

HALK arasında 'Domuz gribi' olarak bilinen 'H1N1' virüsünü taşıdıkları şüphesiyle Alanya'da tedavi altına alınan üç hastadan birinin öldüğü bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Türk olan üç hasta bir hastanede tedavi altına alındı. Yapılan testler sonucu 'Domuz gribi' şüphesi ortaya çıktı. Henüz hastaların 'H1N1' virüsü taşıdıkları netleşmedi ancak hastalardan A.T. hayatını kaybetti. Yüksek ateş ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan A.T'nin 24 saat sonra vefat ettiği bildirildi. Hastalarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın incelemeleri sürüyor.
SİVAS VE MANİSA'DA GÖRÜLDÜ
H1N1 virüsünün geçtiğimiz günlerde Sivas'ın ardından Manisa'da da görüldüğü ortaya çıkmıştı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Osman Öztürk, virüsün Demirci İlçesi'nde 3 kişide görüldüğünü söylemişti.
Öztürk, Demirci ilçesinde Umre'den gelenlerin Mers virüsü taşıyabilecekleri tehlikesiyle incelemeye alındığını söylemişti. 30 kişinin test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'na gönderdiklerini anlatan Öztürk, sonuçlara göre 3 kişinin domuz gribi vakasına yakalandığının belirlendiğini kaydetmişti. Öztürk "Bakanlıktan bize 3 kişide domuz gribi virüsünün tespit edildiği söylendi. Dolayısıyla bu üç hastamız gerekli inceleme ve takipler sonucu sağlıklarına kavuştular ve iyileştiler" demişti.
'ARTIK MEVSİMSEL GRİBE DÖNDÜ'
Domuz gribinin eskisi kadar korkulan bir rahatsızlık olmadığını söyleyen Öztürk "Artık mevsimsel gribe döndü. Domuz gribi virüsü, ilk zamanlar ortaya çıktığında vücudun yabancı bir virüs olduğu için ölümler meydana gelmişti. Ama artık vücut bu virüsü tanıyor. Çünkü aşılar yapıldı ve vücut bu virüsü tanımaya başladı. Dolayısıyla mevsimsel gribe girdi. Şu an için Manisa'da bir tehlike görülmüyor" demişti.
Ülke genelinde 9 ve 15 Şubat tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı'na 128 kritik grip virüsü yollandığını söyleyen Öztürk, bunların 30'una domuz gribi teşhisi konulduğunu söylemiş, 30 vakada bir ölümün olduğunu sözlerine eklemişti.
DOMUZ GRİBİ NEDİR? BELİRTİLERİ VE TANI KRİTERLERİ NELERDİR?
Domuz gribi, A(H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD'de görülmüş ve daha sonra birçok ülkeye yayılmıştır. Bu virüse " domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlar arasında görülen grip virüslerine çok benzediğinin gösterilmiş olmasıdır. Bu yeni virüs insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımıdır.
DOMUZ GRİBİ (A/H1N1) VİRÜSÜ BULAŞICI MIDIR?
Domuz gribi A(H1N1) virüsü bulaşıcıdır ve insandan insana geçmektedir.
DOMUZ GRİBİ (A/H1N1) NASIL BULAŞMAKTADIR?
Domuz gribinin de yine mevsimsel griple aynı şekilde yayıldığı düşünülmektedir. Grip virüsleri insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaşmaktadır. Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, eller ağız ya da buruna götürüldüğünde de hastalık bulaşabilir. İçme, kullanma ve havuz sularıyla bulaşma gösterilmemiştir.
DOMUZ GRİBİNİN (A/H1N1) BELİRTİLERİ NELERDİR?
Domuz gribinin belirtileri, insanlarda görülen grip belirtilerine benzerdir. Bunlar:
Yüksek ateş,
Öksürük,
Boğaz ağrısı,
Yaygın vücut ağrısı,
Baş ağrısı,
Üşüme ve
Yorgunluk gibi belirtileri içermektedir. Bazı vakalarda kusma ve ishal de görülebilmektedir.
HASTALIĞA YAKALANAN KİŞİLER NE KADAR SÜREYLE BULAŞTIRICIDIR?
Kişiler, belirtilerin başlamasından bir gün öncesi ve 7 gün sonrasına kadar bulaştırıcıdırlar.
DAHA ÇOK HANGİ YÜZEYLER BULAŞMA KAYNAĞIDIR?
Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yıkanmalıdır.
DOMUZ GRİBİ VİRÜSÜ CANSIZ YÜZEYLERDE NE KADAR YAŞAR?
Kapı kolu, masa, bardak vb yüzeylerde virüs 2-8 saat canlı kalmaktadır. Bu yüzeylerin sık sık temizlenmesi ve ellerin sık sık yıkanması, bulaşma riskini de en aza indirecektir.
Ev eşyalarının temizliğinde nelere dikkat etmek gerekir?
Grip virüsünün yayılmasını önlemek için, yüzeylerin (masalar, kapı kolları, banyo yüzeyleri, mutfak tezgahı, oyuncaklar vb) günlük temizlikte kullanılan deterjanlarla temizlenmesi yeterlidir. Günlük kullandığımız temizlik maddeleri dışında klor, hidrojen peroksit, iyotlu antiseptikler ve alkol gibi bazı kimyasal maddeler de etkilidir.
Hastalara ait çarşaf, çamaşır, havlu ve kap kacağın ayrı olarak yıkanmasına gerek yoktur. Ancak, bu eşyalar yıkanmadan başkası tarafından kullanılmamalıdır. Bu çarşaflar mümkün olduğunca elle temas edilmeden taşınmalı ve yıkanmalıdır. Hastanın çarşafları, çamaşırları değiştirildikten sonra eller mutlaka sabunlu suyla yıkanmalıdır. Hastaya ait kap kacak ya bulaşık makinesinde ya da elde deterjan kullanılarak yıkanmalıdır.
Erişkinlerde acil müdahale gerektiren belirtiler nelerdir?
Zor nefes almak veya nefes darlığı
Bilinç bulanıklığı
Sık ve uzun süreli kusma
Çocuklarda acil müdahale gerektiren belirtiler nelerdir?
Hızlı veya zor nefes alma
Vücutta solgunluk ya da morarma
Beslenememe
Uyarılara cevapta azalma ve uykuya meyil
Huzursuzluk
Ateşle beraber döküntü görülmesi
Domuz Gribi Tanısı
Tanı PCR yöntemi ile konulmaktadır. Test bu konuda özelleşmiş laboratuvarlarda yapılmaktadır.
Domuz gribini tedavi eden ilaçlar var mıdır?
Evet. Domuz gribinin tedavisi veya bu hastalıktan korunmak için doktor kontrolünde kullanılabilecek ilaçlar mevcuttur. Bu ilaçlar doktor tarafından önerilmedikçe, reçetesiz olarak kesinlikle kullanılmamalıdır.
Domuz gribinden kendimi nasıl koruyabilirim?
Aşağıdaki önlemleri alarak sadece gripten değil; grip gibi solunum yoluyla bulaşan tüm hastalıklardan kendinizi koruyabilirsiniz:
Öksürme ve hapşırma sırasında ağzınızı ve burnunuzu bir mendil ile kapatınız. Mendilinizi kullandıktan sonra çöp sepetine atınız.
Öksürdükten ve hapşırdıktan sonra ellerinizi bol sabun ve suyla yıkayınız. Alkol içeren el yıkama antiseptikleri de etkilidir.
Kirli ellerinizle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmayınız.
Domuz gribine yakalanırsanız, belirtilerin başlamasından 7 gün sonrasına ya da belirtilerinizin tamamen geçmesinden bir gün sonrasına kadar evde istirahat ediniz.
Hastalığın bulaşmaması için çevrenizdeki kişilerden uzak durunuz.
Bulunduğunuz mekanı sık sık havalandırınız.
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