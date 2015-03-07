Alanya'da domuz gribi alarmı

HALK arasında 'Domuz gribi' olarak bilinen 'H1N1' virüsünü taşıdıkları şüphesiyle Alanya'da tedavi altına alınan üç hastadan birinin öldüğü bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Türk olan üç hasta bir hastanede tedavi altına alındı. Yapılan testler sonucu 'Domuz gribi' şüphesi ortaya çıktı. Henüz hastaların 'H1N1' virüsü taşıdıkları netleşmedi ancak hastalardan A.T. hayatını kaybetti. Yüksek ateş ve zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan A.T'nin 24 saat sonra vefat ettiği bildirildi. Hastalarla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın incelemeleri sürüyor.

SİVAS VE MANİSA'DA GÖRÜLDÜ

H1N1 virüsünün geçtiğimiz günlerde Sivas'ın ardından Manisa'da da görüldüğü ortaya çıkmıştı. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Osman Öztürk, virüsün Demirci İlçesi'nde 3 kişide görüldüğünü söylemişti.

Öztürk, Demirci ilçesinde Umre'den gelenlerin Mers virüsü taşıyabilecekleri tehlikesiyle incelemeye alındığını söylemişti. 30 kişinin test sonuçlarını Sağlık Bakanlığı'na gönderdiklerini anlatan Öztürk, sonuçlara göre 3 kişinin domuz gribi vakasına yakalandığının belirlendiğini kaydetmişti. Öztürk "Bakanlıktan bize 3 kişide domuz gribi virüsünün tespit edildiği söylendi. Dolayısıyla bu üç hastamız gerekli inceleme ve takipler sonucu sağlıklarına kavuştular ve iyileştiler" demişti.

'ARTIK MEVSİMSEL GRİBE DÖNDÜ'

Domuz gribinin eskisi kadar korkulan bir rahatsızlık olmadığını söyleyen Öztürk "Artık mevsimsel gribe döndü. Domuz gribi virüsü, ilk zamanlar ortaya çıktığında vücudun yabancı bir virüs olduğu için ölümler meydana gelmişti. Ama artık vücut bu virüsü tanıyor. Çünkü aşılar yapıldı ve vücut bu virüsü tanımaya başladı. Dolayısıyla mevsimsel gribe girdi. Şu an için Manisa'da bir tehlike görülmüyor" demişti.