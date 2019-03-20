Alanya'da Diriliş Ertuğrul günü

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Kestel'deki Alaaddin Keykubat Üniversitesi yerleşkesinde bina açılışına katılacağı, saat 16.30’da ise Amfi Tiyatro Salonu’nda Diriliş Ertuğrul ekibi ile söyleşiye katılacağı öğrenildi. Etkinliğe, TRT'de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ın da katılacağı bildirildi. Kısa adı ALKÜ olan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı üniversitedeki söyleşiye tüm Alanyalıları davet ederek, ‘’Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu üniversitemize teşrif ediyor. Bina açılışlarına ve söyleşi programlarımıza katılımlarınızı bekleriz’’ dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun katkılarıyla Diriliş Ertuğrul dizisinin birkaç bölümünün Alanya'nın tanıtımına katkı vermek amacıyla şehrin tarihi mekanlarında çekileceği de gelen haberler arasında.

Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2019, 14:25