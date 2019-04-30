Alanya'da 'Dip Temiz, Tertemiz'

ALANYA Tersanesi önünde 28 Nisan günü yapılan ve mavi bayraklı otellerin de destek verdiği etkinliğe, Alanya Rotary Kulübü dalgıçları, Alanya'da faaliyet gösteren dalış okullarının profesyonel dalgıçları, belediyenin yüzey temizleme aracı 'Wasteddin' ve sörfçüler de katıldı. Alanya Tersanesi önünde ve çevresinde dip taraması yapan ekiplerin deniz dibinden çıkarttıkları atıklar sörfçüler ve Wasteddin Atık Alım Teknesi yardımıyla toplandı. Alanya Rotary Kulübü Başkanı Ayhan Gedikoğlu, "Alanya'nın sadece yer üstü değil deniz altı güzelliklerinin de öne çıkmasını istiyoruz" dedi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Sevda Erdoğmuş, "Dalgıçlarımız deniz dibindeki güzelliklere şahit oldu. Çok sevindirici bir durum denizlerimiz temiz. Alanya Belediyesi olarak bu tip etkinlikleri desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Bu yıl düzenlenen etkinliğe Alanya kent ölçeğinde mavi bayrağa sahip otellerin de katılım sağladığını belirten Erdoğmuş, "2019 yılı boyunca ilçemizde yürütülecek çevre eğitim etkinlikleri kapsamında bu tür etkinliklere önem veren çevreci otellerimiz çevre farkındalığının önemine vurgu yaptılar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2019, 16:05