Alanya'da dev şampiyona: Genç güreşçiler minderde

ATATÜRK Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaları izleyenler arasında Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve sporsever vatandaşlar yer aldı. Şampiyonanın açılış seremonisinde Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, TGF Asbaşkanı Mustafa Çakır ve Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel açılış konuşması yaparak sporculara başarılar diledi. TGF Asbaşkanı Mustafa Çakır ve TGF Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak'a, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'e ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi verdi. Müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.