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Alanya'da dev şampiyona: Genç güreşçiler minderde

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası 28 kulüpten 105 sporcunun katılımı ile başladı

Alanya'da dev şampiyona: Genç güreşçiler minderde

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye U23 Kadınlar Güreş Şampiyonası 28 kulüpten 105 sporcunun katılımı ile başladı

07 Nisan 2018 Cumartesi 16:41
Alanya'da dev şampiyona: Genç güreşçiler minderde
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ATATÜRK Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakaları izleyenler arasında Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kula, Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel ve sporsever vatandaşlar yer aldı. Şampiyonanın açılış seremonisinde Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, TGF Asbaşkanı Mustafa Çakır ve Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel açılış konuşması yaparak sporculara başarılar diledi. TGF Asbaşkanı Mustafa Çakır ve TGF Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, Alanya Kaymakam Vekili Nurullah Kaya'ya, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak'a, Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nazmi Yüksel'e ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na teşekkür plaketi verdi. Müsabakalar yarın kaldığı yerden devam edecek ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecek.

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Son Güncelleme: 07.04.2018 16:52
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KadınlarşampiyonaAlanyaGençGüreşMinder
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