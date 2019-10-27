Alanya'da dev medya buluşması
Rus dili konuşan gazetecilerin son durağı Alanya oldu. 85 ülkeden 160 gazetecinin buluştuğu Dünya Rus Medya Kongresi’nin Alanya etabı yapılan toplantıların ve şehir turunun ardından bu akşam gerçekleşecek muhteşem bir galayla son bulacak
GÜNCEL 27.10.2019, 09:06 27.10.2019, 16:44
21. DÜNYA Rus Medya Kongresi 25 Ekim itibariyle Ankara’da start almıştı. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen dev buluşma 85 ülkeden toplamda 160 Rus dili konuşan ve Rus diliyle yayın yapan gazeteciyi bir araya getirdi. Ankara’da başlayan kongre Kayseri, Kapadokya, Kırşehir ve Konya’nın ardından son olarak Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Alanya’ya taşındı. Kongrenin Alanya etabında gazeteciler ilk olarak ALTİD sponsorluğunda Harbour Restoran çatısı altında bir araya geldiler. Tarihi Kızılkule ve tersanenin denizle el ele verdiği manzara eşliğinde keyifle vakit geçiren gazeteciler yemeğin ardından şehir turuna çıktılar.
23°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
|İmsak
|05:49
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:46
|İkindi
|15:45
|Akşam
|18:13
|Yatsı
|19:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|9
|25
|2. Man City
|10
|22
|3. Leicester City
|10
|20
|4. Chelsea
|10
|20
|5. Arsenal
|9
|15
|6. Crystal Palace
|9
|14
|7. Sheffield United
|10
|13
|8. Bournemouth
|10
|13
|9. West Ham
|10
|13
|10. Tottenham
|9
|12
|11. Burnley
|10
|12
|12. Brighton
|10
|12
|13. Wolverhampton
|9
|11
|14. Aston Villa
|10
|11
|15. M. United
|9
|10
|16. Everton
|10
|10
|17. Newcastle
|9
|8
|18. Southampton
|10
|8
|19. Norwich City
|9
|7
|20. Watford
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|10
|20
|2. Barcelona
|9
|19
|3. Real Sociedad
|10
|19
|4. Atletico Madrid
|10
|19
|5. Real Madrid
|9
|18
|6. Villarreal
|10
|17
|7. Sevilla
|9
|16
|8. Real Valladolid
|10
|14
|9. Getafe
|9
|13
|10. Athletic Bilbao
|10
|13
|11. Valencia
|9
|13
|12. Levante
|9
|11
|13. Osasuna
|9
|11
|14. Deportivo Alaves
|10
|11
|15. Mallorca
|10
|10
|16. Eibar
|10
|9
|17. Celta de Vigo
|10
|9
|18. Real Betis
|10
|9
|19. Leganés
|10
|5
|20. Espanyol
|9
|5