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Alanya'da dev medya buluşması

Rus dili konuşan gazetecilerin son durağı Alanya oldu. 85 ülkeden 160 gazetecinin buluştuğu Dünya Rus Medya Kongresi’nin Alanya etabı yapılan toplantıların ve şehir turunun ardından bu akşam gerçekleşecek muhteşem bir galayla son bulacak

GÜNCEL 27.10.2019, 09:06 27.10.2019, 16:44
Alanya'da dev medya buluşması
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21. DÜNYA Rus Medya Kongresi 25 Ekim itibariyle Ankara’da start almıştı. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen dev buluşma 85 ülkeden toplamda 160 Rus dili konuşan ve Rus diliyle yayın yapan gazeteciyi bir araya getirdi. Ankara’da başlayan kongre Kayseri, Kapadokya, Kırşehir ve Konya’nın ardından son olarak Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Alanya’ya taşındı. Kongrenin Alanya etabında gazeteciler ilk olarak ALTİD sponsorluğunda Harbour Restoran çatısı altında bir araya geldiler. Tarihi Kızılkule ve tersanenin denizle el ele verdiği manzara eşliğinde keyifle vakit geçiren gazeteciler yemeğin ardından şehir turuna çıktılar.

#Alanya Rus Eğitim ve Kültür Derneği #Rus Medya Kongresi #Alanya #dev medya
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