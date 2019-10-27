Alanya'da dev medya buluşması

21. DÜNYA Rus Medya Kongresi 25 Ekim itibariyle Ankara’da start almıştı. Küresel Gazeteciler Konseyi’nin ev sahipliğinde Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen dev buluşma 85 ülkeden toplamda 160 Rus dili konuşan ve Rus diliyle yayın yapan gazeteciyi bir araya getirdi. Ankara’da başlayan kongre Kayseri, Kapadokya, Kırşehir ve Konya’nın ardından son olarak Türkiye’nin dünyaya açılan penceresi Alanya’ya taşındı. Kongrenin Alanya etabında gazeteciler ilk olarak ALTİD sponsorluğunda Harbour Restoran çatısı altında bir araya geldiler. Tarihi Kızılkule ve tersanenin denizle el ele verdiği manzara eşliğinde keyifle vakit geçiren gazeteciler yemeğin ardından şehir turuna çıktılar.