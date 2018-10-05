AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 14.32'de merkez üssü Alanya'nın yaklaşık 51 kilometre açıkları olan bir noktada 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa'da da hissedildi.
Alanya'da deprem paniği!
Alanya açıklarında Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 14.32'de merkez üssü Alanya'nın yaklaşık 51 kilometre açıkları olan bir noktada 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa'da da hissedildi.
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