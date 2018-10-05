Alanya'da deprem paniği!

Alanya açıklarında Richter ölçeğine 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Alanya'da deprem paniği!
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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 14.32'de merkez üssü Alanya'nın yaklaşık 51 kilometre açıkları olan bir noktada 3.9 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Yaklaşık 21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenen deprem, Alanya'nın yanı sıra Gazipaşa'da da hissedildi.
 

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 01:30
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