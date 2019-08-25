‘Alanya’da dar gelirli motosikleti tercih etsin’

HALK otobüsüne gelen son zamlar sonrası motosiklet kullanmanın çok daha avantajlı olduğunu söyleyen Arık, “Motosiklet kullanımı giderek artıyor. Merak ettim. Motosiklet kullanan birçok kişi ile konuştum. İşe giderken toplu ulaşımı kullanırsam toplu ulaşım ücreti 4 TL, günde iki kez kullansan 8 TL, ayda 26*8 TL=208 TL, motosiklete ayda 50-60 TL yakıt alsam, işime gidip geldiğim gibi başka işlerde de kullanıyorum. Evet, yaklaşık 200 TL yerine 50 TL ile işimi hallediyorum. Aldığım asgari ücretle geçinmek için çözüm üretmek zorundayım. Vatandaş toplu ulaşımı kullanmak yerine motosiklet alıp kullanmayı tercih ediyor. Tabi bunun yanında otomobili ile şehir merkezine girmek istemeyenler var. Onların sebepleri farklı. Bu durumda Alanya’da motosiklet sayısının giderek artması kaçınılmaz. Kullananlara ‘aman dikkatli olun’ demekten başka elimizden bir şey gelmiyor” dedi.