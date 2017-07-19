Alanya'da dağ keçisine yardım eli

ŞEHİR merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Gökbel Yaylası'nda 13 Temmuz günü Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefliği ekipleri tarafından uçurumdan düşerek yaralanmış olan Capra Aegagrus cinsi yaban dağ keçisi bulundu. Olay yerinde hayvana yapılan ilk müdahalenin ardından ekipler yaralı dağ keçisini Demirtaş Mahallesi'ndeki Alanya Belediyesi Sahipsiz Hayvan Barınağı ve Geçici Bakımevi'ne getirdi. Vücudunun birçok yerinden yaralanan dağ keçisi ameliyata alındı. Yapılan başarılı ameliyatın ardından tedaviye alınan keçinin sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE İLK ÖZEL PROTOKOL

Doğada yaralanan hayvanların tedavi sürecini hızlandırmak adına Türkiye'de ilçe bazında ilk defa yapılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Alanya Belediyesi arasında özel bir protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde doğada bulunan vahşi hayvanların tespiti, tedavisi, bakımı ve doğaya salınması iki kurum arasında ortaklaşa gerçekleştiriliyor. Doğada bulunan yaralı keçinin de bu protokol kapsamında tedaviye alındığını belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal, dağ keçisini görev alanlarındaki bir alanda yaralı olarak bulduklarını söyledi.

DOĞAYA SALINACAK

Kodal, "Şefliğimizin görev alanında bulunan Dim Çayı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın içerisinde yer alan Gökbel Yaylası mevkiinde 13 Temmuz tarihinde yaralı bir yaban keçisinin bulunduğu haberini almamız üzerine yaralı keçi aynı gün getirilerek Alanya Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde tedavi işlemlerine başladık. Cerrahi tedavi işlemleri tamamlanan yaban keçisini Demirtaş Mahallesi'ndeki barınağa getirdik. Bundan sonraki tedavileri ise burada devam edecek. Sağlığına kavuştuğu anda ise tekrar doğaya salınacak" dedi.

'AĞIR YARALARI VARDI'

Dağ keçisinin görünüşünün geyiğe benzemesi nedeniyle yasadışı olarak avlandığını veya yaralandığını vurgulayan Alanya Veteriner İşleri Müdürlüğü Veterineri Hasan Eşit, doğada düşme ve silah yaralanmalarından dolayı birçok yaralı hayvanla karşılaştıklarını söyledi. Kendilerine getirilen yaban dağ keçisinin de ağır yaralarının olduğunu anlatan Eşit "Yaptığımız ilk muayenede özellikle kafa kısmında ve alt çene bölgesinde yaraları olduğunu gördük. Diş etlerinde ayrılmalar ve sol arka sanrısında da açık yaraları vardı. Bu yaralarına cerrahi müdahaleleri yaptık. Yaptığımız muayenede de işkembesinin çalışmadığını gördük. Gereken medikal desteği verdik. Şu an yaraları iyileşme sürecine girdi. Keçimizi bu süreçte mamalarla besliyoruz. Sağlığına kısa zamanda kavuşacağına ve doğal yaşama döneceğine inanıyoruz" diye konuştu.