Alanya’da 'Çukur'lara ironik müdahale

-Ceren ŞAHİN

TABİR-İ caiz ise Alanya'nın kalbi olan İskele bölgesinde, kamera sistemi oluşturulması adına başlatılan çalışmalar neticesinde açılan çukurların yarattığı sıkıntılar, geçtiğimiz günlerde Dim TV (dimtv.tv) aracılığı ile gündeme getirilmiş ve bölge halkının mağduriyetleri ekranlara taşımıştı. Kent estetiğini olumsuz yönde etkilediği gibi güvenlik zafiyeti de yaratan çukurlara ilişkin yetkililer nihayet düğmeye bastı. Lakin yine de başlatılan çalışmalar dahilinde dökülen betonun etrafında herhangi bir güvenlik önlemi alınmamış olması gözden kaçmadı. Demirlerin yarattığı tehlikeler yine Dim TV (dimtv.tv) ekranlarına taşındı.

Haberin detayları saat 18.00’da Dim TV (dimtv.tv) Ana Haber Bülteni’nde…

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 14:36