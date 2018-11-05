Alanya’da çocuklar Mars ve Satürn’ü inceledi

ATATÜRK Anıtı önünde Alanya Bilim ve Sanat Merkezi tarafından 2'incisi gerçekleştirilen Gökyüzü Gözlem etkinliği yoğun ilgi gördü. Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen etkinlik öncesinde Alanya Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında Astronom Tamer Akın tarafından gök cisimleri ve hareketleri üzerine bir sunum gerçekleştirildi. Sunumun ardından ise Atatürk Anıtı önüne gelinerek hazırlanmış platform ve aletler ile Akın'ın eşliğinde Mars ve Satürn gezegenlerinin hareketleri gözlemlendi. Evrende eliptik bir düzlem üzerinde hareketlerine devam eden gezegenler arasında Mars ve Satürn şu günlerde Dünya’ya en yakın pozisyondalar ve Alanya'da gökbilimi merakı olan vatandaşlar çocukları ile birlikte Atatürk Anıtı önünde teleskoplarla gezegen hareketlerini incelediler, bu yakınlığa tanıklık ettiler. Teorik aktarımlarda bulunan astronom Tamer Akın "Mars ve Satürn Dünya’ya en yakın pozisyondalar ve gökyüzünde parlak birer nokta olarak iki gezegeni görebiliyoruz. Şuanda da teleskopla çocukların gözlem yapması adına buradayız. Geleceğin uzay bilimcileri belki de şuan burada bulunan çocuklar arasından çıkacak” ifadelerini kullandı. Yanı sıra etkinlik Alanya’nın yeni nesil kanalı Dim TV (dimtv.tv) ekranlarından canlı olarak izleyici ile buluştu.