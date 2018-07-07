Alanya'da çocuk istismarına karşı yürüyüş

Son günlerde artan çocuklara yönelik cinsel istismara ve cinayetlere sessiz kalmama adına Alanya'da yürüyüş ve basın açıklaması yapılacak

Alanya'da çocuk istismarına karşı yürüyüş
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TOSMUR Mahalle Muhtarı Yakup Gündoğan, Alanya'da gerçekleştirilmesi düşünülen yürüyüşle ilgili çağrı yaptı. Alanyaspor taraftarlarının ve özellikle çok sayıda annenin katılması beklenen yürüyüş hakkında bilgi veren Muhtar Gündoğan, "Cinsel istismara karşı cumartesi günü (bugün) saat 16.30’da toplanıp saat 17.00'de yürüyeceğiz. Leylalar, Eylüller ve tüm evlatlarımız için sesimizin ve gücümüzün yettiği kadar yürüyeceğiz. Bütün annelerin sokağa çıkma zamanı. Sapıklar pis ellerini minik bedenlere sürmesin diye yürüyeceğiz. Hepiniz buyurun gelin” dedi. 7 Temmuz Cumartesi günü saat 16.30'da Kuyularönü Cami önünden başlayacak olan yürüyüş hakkında 0 535 320 10 42 numaralı telefondan bilgi alınabileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2018, 10:37
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