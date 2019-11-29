Alanya'da cemaate BŞB jesti

GEÇTİĞİMİZ günlerde bazı okullara çevre düzenlemesi yapan Alanya Hizmet Birimi Park ve Bahçeler ekipleri, bu kez de Sugözü Mahallesi, Kütürüp Camii’nin bahçesinde düzenleme yaptı. Alanya’nın merkez mahallelerinden biri olan Sugözü’nün Kütürüp Camisi’nin toprak olan bahçesi kısa sürede parke ile kaplandı. Çalışmanın ardından pırıl pırıl olan cami bahçesi, vatandaşların hizmetine sunuldu.