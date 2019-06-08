Alanya’da çekilen o videoya Konyalılardan sert tepki!

ALANYA’DA çekilen ve sosyal medya üzerinden paylaşılan ‘Akın akın Alanya, Büyük göç’ isimli bir videoda Konyalıların hedef alındığını ifade ederek, kınama açıklaması yapan Alanya Konyalılar ve Karamanlılar Derneği Başkanı Hüseyin Şahin, videoyu yayınlayan şahıs ve kurumlardan özür beklediklerini kaydetti. Başkan Şahin gereken açıklamanın yapılmaması, adımların atılmaması halinde suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Yapılan kınama açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

‘KONYALILARA HAKARET EDİLMİŞTİR’

“3 Haziran itibariyle yayınlanan ve Konyalıları hedef alan ‘Akın akın Alanya “BÜYÜK GÖÇ”’ isimli videoyu üzülerek izlemiş bulunmaktayız. Videoda kullanılan argümanların insanlık dışı olduğu açıktır. Videoda, Alanya nüfus tabelasının önünde kullanılan 42 plakalı bir araçla Konyalılara işaret edilmekte ve ‘Anlatacaklarımız dünyanın en etkileyici öykülerinin kahramanı olan hayvanların, büyük göçlerin hikayesi’ ifadesiyle Konyalılar, hayvanlara benzetilmektedir. Kullanılan ifadelerle Konyalılara hakaret edilmiştir. Kaldı ki böyle hayvani benzetmeler Türkiye'nin ve dünyanın hiç bir yerindeki bir insan topluluğuna asla yakıştırılamaz.

‘CİNSEL BİR SALDIRI SÖZ KONUSUDUR’

Kadın-erkek ilişkilerine dikkat çekilen video ile Konyalılara yönelik cinsel bir saldırı da söz konusudur. Öte yandan videoda kullanılan görsellerle birlikte kadın bedeni de teşhir edilmekte ve cinsel bir obje olarak yansıtılmaktadır. Sözüm ona mizah adı altında kamuoyu ile paylaşılan video için yasal yollara başvuracağımızı ifade ediyor ve Alanya’mızda yaşayan binlerce hemşehrimiz dahil olmak üzere Konyalıların tamamını hedef alan bu zihniyeti esefle kınıyoruz.

‘KONYA VE ALANYA KARDEŞ ŞEHİRLERDİR’

Günümüzden 9 bin yıl öncesine tarihlendirilen, dünyanın en eski yerleşim birimi olan Çatalhöyük başta olmak üzere kentin sahip olduğu bütün kültür kalıntıları, yaşamın Konya ve çevresinde ne kadar eskiye dayandığını açıkça göstermektedir. Konya medeniyetlerin başkentidir. 1079 yılından 1308 yılına dek Anadolu Selçuklu Devleti’ne başkentlik yapan Konya ile Alanya kardeş şehirlerdir. Zira Alanya da Selçuklu’nun kışlık başkentidir. Dolayısıyla bahsi geçen videoda bulunan hakaret ögeleri yalnızca Konyalıları değil, Alanyalıları da ilgilendirmektedir.

‘SAYGI EN İNSANİ ÖZELLİĞİMİZDİR’

Alanya’da binlerce Konyalı yaşamaktadır. Kentin dinamikleri içerisinde yer alan ve farklı sektörlerde Alanya’ya hizmet veren Konyalı hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün Konyalılar adına mevzu bahis videoyu çeken, yayınlayan kurum ve kişilerden bir açıklama beklemekteyiz. Bilinçsiz ve sadece reyting peşinde koşmak için yapılan bu tür kurgular, bölgeler arasında kin, nefret ve düşmanlık tohumları saçmanın bir başlangıcı olabilir. Hatırlatıyoruz ki, birbirimize olan saygımız en insani özelliğimizdir.”

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2019, 16:56