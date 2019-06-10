Alanya'da çekilen Konyaylıları kızdıran video için özür geldi

"HİÇBİR memleketi hedef göstermedik” diyen Baycan, turizm sektörü temsilcilerinden ve yetkililerden bekledikleri reaksiyonu alamadıklarını kaydetti. Baycan, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Geçtiğimiz günlerde Alanya Time Haber TV olarak bir komedi programı yaptık. Bu komedi çekimini yaparken, 42 plakalı bir araç kullandık. Bu dikkat etmemiz, ancak atladığımız bir husustu anlaşılan ve video yayındayken olumlu olumsuz birçok tepki aldık. Ardından plakayı yayından kaldırarak videoya devam etme kararı aldık. Burada amacımız Konyalı kardeşlerimizi bu şekilde gösterip genelleme yapmak değildi, ancak bazı basın kuruluşları bunu özellikle göz önüne serercesine plakayı kırmızı şeritlerle çerçeve içine alıp gündeme getirerek, hem Konya’yı hem de bizleri hedef gösterdiler. Ancak unuttukları bir şey vardı, videonun devamında kullanılan başka bir araçta da başka bir memleketin plakası geçmekteydi. Dediğimiz gibi önemli olan hatayı görüp düzeltmek, biz de hatamızı görerek bunu düzelttik. Alanya Konyalılar Derneği Başkanı Hüseyin Şahin’i ziyaret ederek hem konuyu değerlendirdik hem de özrümüzü diledik. Yalnız biz isterdik ki amacı insanları aşağılamak olmayan bu kısa komedi filminden alınması gereken dersleri herkes alsın. Yani bizim bu şekilde görmek istemediğimiz tatilci manzaralarına Konyalı kardeşlerimizin tepki göstermesi yerine bir ‘Belediye yetkilisi, bir turizm derneği başkanı’ çıkıp açıklama yapsaydı. Evet, bu komedi ama trajikomedi deseydi. Turizmin cenneti haline gelen Alanya’yı sonradan basına servis ettiğimiz fotoğraflarla anımsatmak istemiyoruz deselerdi. Yani bizim turizme darbe vurduğumuzu düşünmek yerine turizme darbe vuran memleketi ya da uyruğu hiç önemli değil böyle insanların turizme zarar verdiğini düşünerek gerekli tedbirleri alsalardı. Can çekişen esnafın her dakika başına diktikleri zabıtalarımızı bu kalabalık sezonda bu yoğun kumsallarda görevlendirselerdi. Ve bu çirkin manzaralara müsaade etmeselerdi. Dediğimiz gibi biz bir memleketi hedef almaktansa yaptığımız işin bu şekilde algılanmasını isterdik. Turizm ile ilgili birimlerin en yakın adreslerden Belek’te bu tür manzaraların olmadığına, Bodrum, Çeşme, Kuşadası gibi yerlerde bu manzaralara yapılan sıkı denetimlerle rastlanmadığına dikkati çekerek alınması gereken dersin ve aslında tablonun ne kadar önemli olduğuna dikkat çekselerdi.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 21:44