Alanya’da Çanakkale şehitleri anılacak

ÇANAKKALE Şehitlerimizi 104. yılında sevgi, saygı ve minnetle anıyoruz. Yurt genelinde olduğu gibi Alanya’da da anma programları düzenlenecek. Alanya Müftülüğü tarafından organze edilen “Şehitlerimize ve Gazilerimize Vefa” adlı etkinlik 15 Mart Cuma günü Mahmutlar Oktay Hanife Cebeci Camii Bahçesi’nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00’da Mehter Takımı gösterisi ve yürüyüşle başlayacak olan etkinlik Oktay Hanife Cebeci Camii bahçesinde devam edecek. Saygı duruşu İstiklal Marşı, Kuran-ı Kerim okunması, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar ve dualarla şehit ve gazilerimiz anılacak.