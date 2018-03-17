Alanya'da Çanakkale ruhu yaşatılacak

YÜRÜYÜŞ 18 Mart Pazar günü Kuyularönü Cami'nden İskele Şelale Meydanı'na kadar yapılacak. Saat 17.00'de başlayacak etkinlikte tüm Alanya'yı tek vücut olmaya çağıran Türk Eğitim-Sen Antalya 2 Nolu Şube Başkanı Burhan Ulu, "18 Mart 1915'te 'Çanakkale Geçilmez' dedirten destanı yazan ölümsüz ruh, şimdi de Afrin'de tarih yazıyor. Pazar günü bu ruhu yaşatmak için yapacağımız yürüyüşümüzde herkesi elinde bayrağı ile aramızda görmek isteriz. Kuyularönü Cami'nden başlayacağımız yürüyüşle Çanakkale ruhu Alanya'da vücut bulacak" dedi.
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