Alanya'da ‘cam suyu’ kurnazlığı 

AYNI servisin daha önce de 3 kez bakım için verdiği aracına cam suyu koyduğunu öne sürerek bu işlemi faturalandırdıklarını ifade eden Sert, “Durumu fark ettiğimde de özür dileyerek hizmet bedelini iade edeceklerini söylemişlerdi. Son gidişimde ise özellikle aracın cam suyu haznesini doldurdum ve bunu kayıt altına aldım. Yaklaşık yarım saat içerisinde de aracı servise verdim. Aracımı aldığımda bana verilen müşteri teyit formu ve servis fişinde gördüm ki gene aracıma cam suyu konulduğu iddia edilerek faturalandırılmış. Hizmet bedeli olarak da 18 lira 73 kuruş faturaya yansıtılmış. Aynı serviste yaşadığım bu 4’üncü olay. Eminim çok kez yaşadım ama dikkat etmediğim için farkına varamadım. Olayla ilgili suç duyurunda bulundum. Olayı yargıya taşıyacağım" dedi.

Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2019, 23:19