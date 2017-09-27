Alanya'da büyükşehir umutları yeşerdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütünşehir Yasası" açıklamalarına ilişkin konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki "30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygınlaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak" dedi.

Erdoğan, 2017’nin başında mevcut mevzuattan kaynaklı, il belediyeleri ile merkez ilçe belediyeleri arasında hizmet sunumunda yaşanan sıkıntıların giderilmesi için çalışma yapılması talimatını vermişti. Erdoğan, gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının arttırılabileceğine dikkat çekmişti.

'BİRÇOK ŞEHİR BUNA KATILACAK'

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bütünşehir Yasası" açıklamalarına ilişkin konuştu. Bakan Özhaseki "30 büyükşehirde uygulanan Bütünşehir Yasası, Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği gibi biraz daha yaygınlaştırılacak. Birçok şehir daha buna katılacak. Ufak tefek de şikayetler alıyoruz. Büyükşehir ile ilçe belediye başkanlıkları arasındaki uzlaşmazlıkların da giderildiği bir yasa hazırlıyoruz. İnşallah meclisin çalışma sistematiği içerisinde bunu getireceğiz. Orada uzun uzadıya tartışacağız ve geliştireceğiz" dedi.

'ALANYA BÜYÜKŞEHİR İLİ OLABİLİR'

Bu açıklamalar, Türkiye'de birçok kriteriyle yaklaşık 50 ilden büyük olan Alanya'nın umutlarını yeniden yeşertti ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim'in bu konuya ilişkin 12 Nisan 2016 tarihindeki açıklamalarını akıllara getirdi. Dim, o gün açıklamasında "Alanya il olamaz, ancak Büyükşehir ili olabilir. Bunun altyapısı da hazırdır" demişti.

'SIRADAN BİR İL OLAMAZ'

İşte Dim'in o açıklamaları: "Alanya artık Burdur ve Isparta gibi sıradan bir il olamaz ancak olursa Büyükşehir ili olur. Büyükşehir Yasası ile birlikte durum değişti. İl olunca başta İl Genel Meclisi'nin geri gelmesi, bunun için de mahalleye dönüşen köylerin tekrar köye dönüştürülmesi, kapatılan belde belediyelerin yeniden açılması gerekir. Anayasa 'Verilen hak geri alınmaz' diyor. Hiç bir yasa geriye doğru işlemez.

'FİZİKİ AÇIDAN ŞART'

Mevcut Anayasa ve yasalarla Alanya il değil ancak Büyükşehir ili olabilir. Fiziki açıdan Antalya ile Mersin'in arasında bir Büyükşehir ili şart. Büyükşehir ili için gerekli nüfus 750 bindir. Muhtemel Alanya Büyükşehir ili resmi ilçe nüfusları şöyledir: Alanya 295 bin, Manavgat 225 bin, Gazipaşa 50 bin, Akseki 11 bin, Gündoğmuş 8 bin, İbradı 3 bin, Anamur 65 bin, Bozyazı 27 bin ve Sarıveliler 12 bin. Toplamda yaklaşık 700 bin nüfus var. Her yıl yüzde 3.5-4 nüfus artışı var. 2018'de bu rakam 750 bini aşacaktır ve 2019 seçimlerine de rahatlıkla yetişir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerekirse büyükşehir olmak için gerekli nüfus kriterinin düşürülerek, büyükşehir sayısının arttırılabileceğini söylemesi de çok önemlidir. Eğer bu kriter düşürülürse bu bölge 700 bin nüfusuyla bile çok rahat Büyükşehir ili statüsüne girecektir. Kaldı ki, Alanya Büyükşehir ili için sosyoekonomik altyapı da hazırdır. İki üniversite, uluslararası havalimanı, 60 ilden büyük Adliye Sarayı gibi. Bize düşen görev bundan sonra hukuken imkansız bir il talebi yerine, ayakları yere basan bir Büyükşehir ili için kamuoyu baskısı oluşturmaktır."