Alanya'da bu yola dikkat! Tehlike saçıyor

EDİNİLEN bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce Alanya'nın Dim Vadisi köylerine ulaşımın sağlandığı yolun Bıçakçı Mahallesi, Star Piknik yanındaki etabında çökme meydana geldi. Vatandaşlar, son derece yoğun trafiğe sahip yola yaklaşık 1 yıldır müdahale edilmediğini, yolu kullanan herkesin büyük risk altında olduğunu söylediler.

Bölge sakinlerinden Mustafa Sanay "Heyelan nedeniyle çöken yolda bir türlü çalışma yapılmıyor. Bu çöküntü çevresinde herhangi bir güvenlik tabelası yok, korkuluk yok. Bu yolu kullanan herkesin canı tehlikede. Özellikle bu yolu sürekli kullanmayan sürücüler, geceleri büyük tehlike yaşıyorlar. Çünkü çöküntü araç farıyla çok güç fark ediliyor. Burada bir kaza yaşanmadan, bir insan ölmeden yolun onarılmasını istiyoruz" dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2019, 16:45