'Alanya'da bu seçimler İYİ olacak'

Haber: ALPER KUTAY

ALANYALILARA İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in selamlarını getirdiğini söyleyen Aydın, “Türkiye genelinde yaptığımız araştırmalarda, hem Antalya Büyükşehir’de hem de Alanya’da kazanacağımızı gösteriyor. Anketler bunu doğruluyor. Hem adayımızla, hem de yönetici arkadaşlarımızla müzakere edeceğiz. İnşallah var olan farkı daha da açarak bu seçimi kazanacağız” dedi.

‘MİLLETİ TERÖRİST OLARAK GÖRÜYORLAR’

Aydın, açıklamasına şu sözlerle devam etti: “Çünkü bu seçim daha önce yapılan seçimlerden farklı hale geldi. Seçimin dili ve üslubu değişti. Bu seçimi adeta bir savaş diline çeviren bir anlayışla karşı karşıyayız. Ötekileştiren, ayrıştıran, bölen bir siyaset dili var. Millet olarak bu dili hak etmiyoruz. Ülkeyi yönetenlerin büyük bir sorumsuzluk içerisinde, adeta savaşa gidiyormuş gibi atmosferi içerisinde seçim dönemi yaşatmaları ülkemiz için rahatsız verici bir durum. Neredeyse bu ülkede terörist olmayan kalmadı. Ellerinde argüman kalmayıp, var olan Türkiye gerçeklerinin örtülmesine yönelik siyaset taarruzu ile karşı karşıyayız. Millet aç, insanlar geçinemiyor, herkesin hayat alanı daraldı. İşsizlik rakamları artmaya devam ediyor.

‘İŞSİZLİK HAD SAFHAYA ULAŞTI’

Son 3 ayda işsizlik yüzde 17.5 artış gösterdi. Bu, 1 milyon daha işsizimiz oldu anlamına gelir. Ekonomik krizin vurduğu bütün toplum kesimleri en kolay çalışanlar üzerinden bir sonuç çıkarır ve işverenler kendi dengesini kurmaya çalışır. Ama bunun karşılığında ortaya çıkan tablo yeni işsizlerin, geçim kaygısı içine düşmüş olan milyonların artması anlamına gelir ki, Türkiye’nin ana gündemi budur. Türk tarımı yerle bir olurken, bu gerçeği söylemeyen bir siyasal iktidar ve onun Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli geçen gün bir açıklama yaptı. ’Tarım alanında Avrupa birinciyiz, dünyada yedinciyiz’ demiş. Soruyorum sizlere, bu nasıl bir aymazlıktır.

‘TARIM VE HAYVANCILIKTA ÇÖKÜŞ VAR’

Türkiye 2018 yılında 1 milyon 200 bin büyükbaş hayvan ithal etti. Bu rakam bile başlı başına Avrupa’daki 20 ülkenin hayvan varlığından fazla. İlk defa saman ithal ettik, ilk defa kurban bayramında küçükbaş sayısı yetmedi, dışarıdan onu da ithal ettik. 4 gün önce patates ve soğanda gümrük sıfırlandı, 31 Mart’a kadar soğan ve patates ithal edeceğiz. Türkiye’nin gerçeği bunlar. Tarımın yerle bir edildiği, planlamasının yapılamadığı, bütün maliyetlerin arttığı bir ortamda, suçu üreticiye mal eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Üretici suçlu, halci suçlu, marketçi suçlu, bir tek iktidar suçlu değil. Mevcut iktidarın suçu kabul etmeme gibi bir alışkanlığı var.

‘İNSANLAR MECBURİYETTEN KUYRUKTA’

Tanzim satış mağazaları var, insanlar 1.5 kilometre kuyruğa giriyor. Adeta eski karne dönemini hatırlatan bir zihniyetle karşı karşıyayız. O kuyruklarda geçim sıkıntısında olan, mecburen orada duran insanları, ülkeyi yönetenler ‘bunlar varlık kuyruğu’ diye nitelendiriyor. Vatandaşın sıkıntısı ve derdi üzerinden kendine oy devşirme niyetinde olan bu anlayışa karşı artık milletin kendi iradesini koyacağı bir seçime giriyoruz. Kimse gündemi değiştirmeye çalışmasın. Türkiye’nin gündemi açlık, sefalet ve yoksulluktur. İl il geziyorum, senetlerini nasıl ödeyeceği telaşı içerisine girmiş bir esnaf, siftah yapamadan kapanan dükkanlar görüyorum. Gücü elinde bulunduranlar, devleti bir sopa haline getirerek vatandaşın üzerinde bir korku aracı olarak kullanıyorlar.

‘KORKU İMPARATORLUĞU KURDULAR’

Esnafı korkuyor, memuru korkuyor. Böyle acınası bir duruma geldik. Bu siyaset anlayışına karşı milletimizin söyleyecek bir sözünün olduğuna inanıyoruz. Milletimizin söz söyleyeceği yer sandık olacaktır. Adalet bu ülkeden göçüp gitmiştir. Talimatla karan alan valilerin, talimatla karan veren hakim ve savcıların olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Milleti teröristlikle suçlayan iktidardakiler, Habur sınırından geçen teröristlere beraat belgelerini verdiler, Güneydoğu’da kazılan hendeklere ve tünellere müsaade ettiler. Oraları 800’e yakın şehit vererek kendi şehirlerimizi geri alabildik. Şehitlerin kanının vebalinde ezildiklerini göreceksiniz. Vatandaşımız ‘bu kadar da olmaz’ diyerek gereken dersi sandıkta verecektir.”

Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2019, 15:14