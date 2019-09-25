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Alanya’da bozulan yollar asfaltlandı 

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dim Çayı ve Bıçakcı-Üzümlü grup yollarını bakım onarımını yaparak, asfaltlandı. 

GÜNCEL 25.09.2019, 12:06
Alanya’da bozulan yollar asfaltlandı 
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri bakım onarım ve genişletme yaptığı yollarda asfalt çalışmalarına devam ediyor. Alanya’da yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinin başında gelen Dimçayı bölgesinde arazi yapısınedeniyle meydana gelen heyelan ve göçük nedeniyle bozulan Dim Grup Yolu’nun Ak Köprü Uzunöz Mahallesi arasındaki 200 metrelik bölümü iyileştirildi. Genişletme ve alt yapısı tamamlanan yol asfaltlandı. Hizmete açılan yolla birlikte halk daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek. 
BIÇAKÇI ÜZÜMLÜ GRUP YOLU DA TAMAM
Bıçakçı-Üzümlü Grup Yolu’nda da heyelan ve göçük nedeniyle bozulan kısımda taş duvar örüldü ve dolgu çalışması yapıldı. Genişletme çalışması yapılan yol hazırlık çalışmalarının ardından asfaltlanarak hizmete açıldı.

#Alanya #Antalya Büyükşehir Belediyesi #dim çayı #Bıçakçı-Üzümlü
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