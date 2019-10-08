Alanya'da boğulan boğulana ama kimin umurunda
Alanya denizlerinde can pazarı sürüyor, 1 günde 3 turist boğularak öldü. Dim, bakan ve valiye seslendi: Acil önlem alınmalı
ALANYA'DA 6 Ekim Pazar günü yer yer 3-4-5 metreye kadar ulaşan azgın dalgalara rağmen denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren 3 turistten 2'si can vermişti. 1 turist ve Sahil Güvenlik tarafından kurtarılan aynı aileden 3 kişiden oluşan toplam 4 kişi ise komada ölümle pençeleşiyordu. Dün Rus turist Zurabo Echin de öldü ve aynı gün denizde boğularak can veren turist sayısı 3'e yükseldi.
BAKAN VE VALİYE ÇAĞRI
Alanya'da bu yıl boğularak ölen turist ve vatandaş sayısı 50'ye yaklaştı. Twitter'da etiketlediği Turizm Bakanı Ersoy ve Antalya Valisi Karaloğlu'na seslenen KGK Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Plajlarımız dünyaca ünlü ama ne cankurtaran var, ne de ilk yardım. Boğulan üçüncü turist de az önce hastanede hayatını kaybetti. Plajlarda acil önlem alınması gerekiyor. Böyle kontrolsüz olmaz" dedi.
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