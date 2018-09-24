Alanya’da bir trafik ışığı skandalı daha

Fikri Berker PAKNA

ADI sık sık trafik ışığı skandallarıyla anılan Alanya’da bir trafik ışığı sorunu daha yaşandı. Çevreyolu üzerinde Kipa kavşağı ışıklarında kırmızı ışık yerinden söküldü. Sadece yeşil ışığın yandığı trafik ışıklarında sürücüler kırmızı ışık uyarısı alamadığı için, trafikte ciddi sıkıntılar oluşuyor. Konuyla ilgili konuşan araç sürücüleri, “Böyle birşey nasıl olabiliyor. Bu ışığı kim söktü. Kırmızı ışık olmadığı için ciddi sorunlar oluşuyor. Burada bir kaza olursa hesabını kim verecek diyerek” isyan ettiler.