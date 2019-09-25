Alanya'da bir haftadır aranan Hatice bulundu

Mehmet AL

ALANYA'DA bir haftadır aranan 13 yaşındaki Hatice bu akşam saatlerinde bulundu. Hatice'nin Alanya Belediyesi arkasında bekçilerin GBT sorgusunda yakalandığı ve bulunduğu öğrenildi. Hatice ifadesi alınmak ve ailesine teslim edilmek üzere iskele polis merkezine götürüldü.