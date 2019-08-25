Alanya'da bir ceset daha bulundu! Tüm ayrıntılarıyla Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanyaspor'da muhteşem galibiyet, Alanya'da bir ceset daha bulundu, Türk ve Rus turistin kavgası kameraya yansıdı...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
ALANYASPOR KENDİ EVİNDE ŞOV YAPTI
GÜRÜLTÜ YAPAN ARAÇLARA SIKI DENETİM
OKURCALARDA ESRARENGİZ ERKEK CESEDİ
ALANYA' DA TÜRK İLE VE RUS TURİSTİN KAVGASI KAMERALARA YANSIDI
MARKETÇİ 13 YAŞINDAKİ KIZI TACİZ ETTİ
JANDARMADAN MOTOSİKLET UYGULAMASI
'DOKTOR DEĞİL KUAFÖR OLMAK İSTİYORUM, ÇÜNKÜ DAHA ÇOK PARA KAZANIRIM'
EROL BULUT'TAN KASIMPAŞA MAÇ SONU YORUMU
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.