Alanya’da bir bu eksikti! Sahile betondan uzay üssü mü geldi?

Ceren Şahin - ÖZEL HABER

ALANYA turizminin deniz, kum, güneş üçgeninde inşa edilmesi, buna bağlı olarak da turizmin yalnızca yaz aylarına sıkışıp kalması kentin en önemli sorunları arasında yerini koruyor. Peki, hal durum böyleyken, Alanya turizmi açısından hayati önem taşıyan sahillerimizi koruyabiliyor muyuz?

KIYI KANUNUNA AYKIRI YAPIYA İZNİ KİM VERDİ?

Alanya Keykubat Plajı’nda, Ananas Otel’in hemen karşısına yaklaşık bir (1) ay evvel inşa edilen ticari yapı, sahillerimizi koruyamadığımız gerçeğini bir kez daha Alanya’nın yüzüne bir tokat gibi vurdu. Yurt dışı menşeili bir firma tarafından Alanya Belediyesi’nden izin almak koşuluyla yapımına başlandığı iddia edilen ticari yapı, hava ile yer çekimsiz ortamda insanları uçurarak hareket ediyordu. Yapının oturtulacağı bölgeye beton dökülmek suretiyle karo taşlarla bir zemin oluşturulduğu dikkatlerden kaçmazken, ticari yapının faaliyetlerine bölge halkının ses ve görüntüden ötürü şikayetleri üzerine son verilmiş bulunmakta. Kıyı kanununa göre ise sahile böylesi bir yapının inşa izninin verilmesi zaten mümkün değilken, yapının ne şekilde inşa edildiği de merak konusu.

‘ŞİKAYETLER ÜZERİNE FAALİYETLER DURDURULDU’

Faaliyeti durdurulsa da görüntüsüyle kent imajına zarar veren yapıya ilişkin bilgiler veren plaj görevlisi Garip Sabur “Müşteriler ve çevrede yaşayan vatandaşlar rahatsız oldular. İkinci kademede çalıştırıldı fakat sonra şikayetler üzerine faaliyetine son verildi. Bir aydan beri bu yapı burada. Muhtemelen Alanya Belediyesi’nden izin alınmış aksi takdirde kafasına göre buraya bu yapıyı inşa edemezlerdi. Faaliyetine son verilen bu yapı yavaş yavaş sökülmeye de başlandı” ifadelerini kullandı.