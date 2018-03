Alanya'da bilgilendirme toplantısı

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ALTSO) yayınlanan duyuruda "Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden odamıza ulaşan yazıda, öğrenci yurtlarının yanı sıra öğrenci apartı, öğrenci stüdyo dairesi ve öğrenci pansiyonlarına ilişkin önemli düzenlemelerin yer aldığı 'Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği' hakkında 26 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00’de Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda ilçemizde öğrenci barındıran veya barındıracak olan pansiyon, apart otel ve stüdyo daire işletmecilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Söz konusu yönetmeliğin beşinci maddesinin 6'ncı fıkrasında, "Kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeden her ne ad altında olursa olsun öğrenci barınma hizmeti veren yerler ile öğrenci ibaresi kullanılarak faaliyet gösteren barınma yerleri açılamaz ve işletilemez. 14 Temmuz 2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik uyarınca yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı alarak bu yönetmelik kapsamında öğrenci barınma hizmeti veren veya öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi işletilen yada tabelasında öğrenci ibaresi bulunduran yerlerin işyeri açma ve çalışma ruhsatları yetkili idare tarafından iptal edilir. Bu yerler, ruhsatı veren yetkili idarece işlem yapılmaması halinde İl İdaresi Kanunu hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır” deniliyor.

30 EYLÜL'E KADAR RUHSAT ALINMALI

Yönetmeliğin geçici 2'nci Maddesi'nin 4'ünü fıkrasında da, “Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kamu tüzel kişilerince açılmış ve öğrenci barınma hizmeti veren yerler, 30 Eylül 2017 tarihine kadar 9'uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendindeki şartlar hariç olmak üzere, bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alır. Bu tarihe kadar kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan bu yerlerin faaliyetlerine ilgili kamu tüzel kişiliklerince son verilir” ifadeleri yer alıyor.

RUHSAT ALMAYAN VALİLİKÇE KAPATILACAK

Yine ilgili yönetmeliğin Geçici 2'nci Maddesinin 5'inci fıkrasında ise, "Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen yetkili idareden otel, motel, pansiyon ve benzeri konaklama tesisi ruhsatı aldığı halde öğrenci barındırma hizmeti veren öğrenci yurdu, öğrenci pansiyonu, öğrenci apartları, öğrenci stüdyo daireleri gibi çalıştırılan yerler bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne özel öğrenci barınma hizmetleri kurumu açacaklar için başvuru formuyla kurum açmak üzere müracaat ederler. Bir ay içinde gerekli başvuruyu yapmayan ve 30 Eylül 2017 tarihine kadar bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı almayan yerler 5442 sayılı kanun hükümleri uyarınca valilikçe kapatılır" deniliyor. Bu bağlamda, öğrenci barındıran veya barındıracak olan pansiyon, apart otel ve stüdyo daire işletmecilerinin, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan söz konusu toplantıya katılımları önem arz ediyor" dendi.