Alanya'da Belediye Sarayı rötar yaptı

Ceren ŞAHİN

ALANYA'NIN Cikcilli Mahallesi, Sarıkadıoğlu Caddesi'nde projelendirilen ve sık sık tartışmalara konu olan Alanya Belediyesi'nin yeni hizmet binası bu kez de 'Akıbeti ne olacak?' sorusuyla gündemde. Alanya Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Erkan Demirci'nin ve Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu'nun "Yeri yanlış" dediği, İyi Parti'li Meclis Üyesi Hacı Mevlüt Zavlak'ın ise "Yerinin yanlış olmasının yanı sıra belediyenin bu kadar büyük bir binaya ihtiyacı yok" ifadesiyle yatırım maliyetinin halk için daha yararlı alanlarda kullanılması gerektiğine dikkat çektiği yeni hizmet binasının temeli, 9 Aralık 2017 tarihinde atılmıştı. Temel atma töreninde konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel "Yaklaşık 70 milyon TL'lik bir yatırım olan hizmet binamızı, 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlayıp hizmete açacağız" demişti. Aradan geçen 21 aylık süreye rağmen yeni hizmet binasının sadece yüzde 30'u bitirilebilirken, yeni bir iddia ortaya atıldı. İddia üzerine gözler yeniden Alanya Belediyesi'ne çevrildi.

RÖTAR NEDENİ YÜKLENİCİ FİRMA İLE ANLAŞMAZLIK

Alanya gündeminde tartışmalara konu olan ve kaba inşaatıyla atıl vaziyette kaderine teslim bırakılan yeni hizmet binasında yaşanan gecikmenin Alanya Belediyesi ve yüklenici firma arasındaki anlaşmazlıktan kaynaklandığı öğrenildi. Yüklenici firmanın belediyeden parasını alamadığı için çalışmaları durdurduğu iddia edilirken, yüklenici firmayla birlikte çalışan çok sayıda taşeron firmanın da mağdur olduğu ileri sürülüyor.