Alanya'da belediye işçisinin acı ölümü! Tüm ayrıntılar Dim TV Ana Haber'de
Alanya gündemini belirleyen yeni nesil kanal Dim TV'nin her akşam izleyicilerle buluşturduğu Ana Haber Bülteni yine dopdolu. Alanya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu, Alanya'da belediye işçisinin feci ölümü...Hepsi ve daha fazlası saat 18.00'de Dim TV Ana Haber'de. Uzman haberci kadromuzun hazırladığı en özel haberlerle gündemi belirleyen Alper Kutay'la Ana Haber, hafta içi her gün saat 18.00'de Dim TV'de sizlerle
BUGÜN DİM TV ANA HABER'DE NELER VAR?
1- ALANYALILAR FETİH İÇİN BULUŞTU
2- VUR MEHMEDİM VUR! ALANYA TEK YÜREK!
3- ÇAVUŞOĞLU’NDAN AVRUPA’YA MESAJ
4- YAĞ BİDONUNDA ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
5- LÜKS ARAÇTAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
6- ÖNCE VURULDU ARDINDAN TUTUKLANDI
7- İNCEKUM’UN ‘YÜZBİNLİ’Sİ VEFAT ETTİ
8- GENÇ YAŞTA KALBİNE YENİK DÜŞTÜ
9- BAŞKAN BÖCEK’TEN TAKSİCİLERE MESAJ
10- CHP’Lİ KARADAĞ POLİTİKA KULİSİ’NDE
11- YILMAZ’DAN BAŞKAN YÜCEL’E ZİYARET
12- TÜRSAB’A YAKIŞAN YENİ PROJE
13- ÇİLESİ BİTMEYEN ALANYA
14- TÜRK TURİZMİ İÇİN TARİHİ KAMPANYA
15- ‘ALANYA TROPİKAL MEYVE CENNETİ’
16- O PLAN ALANYA’YI DA KAPSAYACAK
17- GZP EYLÜL’DE REKOR KIRDI
18- THOMAS COOK MÜŞTERİLERİ MEMNUN GİTTİ
19- ANTALYA TURİZMİNDE YENİ REKOR
-spor-
20- ALANYASPOR BUGÜN TOPLANIYOR
21- SÜPER LİG'İN MÜZİSYEN FUTBOLCUSU
22- USTA YORUMCU OKŞAR’DAN ÇAĞRI
HEPSİ VE DAHA FAZLASI İÇİN DİM TV ALANYA ANA HABERİ KAÇIRMAYIN!
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DİM TV NASIL İZLENİR?
'YENİ Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tvinternet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanya adresinden, twitter.com/dimtvalanyaadresinden, youtube.com/yenialanya adresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.
Antalya BŞB tarafından bulvar ve ana caddelerin Alanya'ya devredilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
|İmsak
|05:35
|Güneş
|06:54
|Öğle
|12:49
|İkindi
|16:02
|Akşam
|18:35
|Yatsı
|19:49
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2