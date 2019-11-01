Alanya'da Başsavcı Emre ve Başhekim Lakadamyalı'dan beraberlik mesajı

ALKÜ EAH Başhekimi Lakadamyalı'dan Hastanenin son durumu hakkında bilgi alan Başsavcı Emre, sağlık alanında yapılan her türlü yeniliğe ve hizmete gereken desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Ziyaret esnasında karşılıklı istişarede bulunularak öncelikli yapılması gereken sağlık hizmetlerine değinildi.