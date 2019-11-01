Alanya'da Başsavcı Emre ve Başhekim Lakadamyalı'dan beraberlik mesajı
Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre göreve yeni atanan ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı’ yı yerinde ziyaret etti.
GÜNCEL 31.10.2019, 15:15 31.10.2019, 15:18
ALKÜ EAH Başhekimi Lakadamyalı'dan Hastanenin son durumu hakkında bilgi alan Başsavcı Emre, sağlık alanında yapılan her türlü yeniliğe ve hizmete gereken desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi. Ziyaret esnasında karşılıklı istişarede bulunularak öncelikli yapılması gereken sağlık hizmetlerine değinildi.
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