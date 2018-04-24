Alanya'da barmenlik yaparak başladı: Müthiş başarı öyküsü

Toygar DİM

14.4 SHOT markası ile alkollü içecek sektöründe Alanya'nın ve yerli sermayenin yüz akı olmayı başaran Kırbıyık A.Ş., üretim yaptığı fabrikasının kapılarını Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim ve Dim TV (dimtv.tv) ekibine açtı. Kırbıyık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Kırbıyık, barmenlik yaparak başladığı meslek hayatını ve sektörde attığı dev adımla yerli üretimde gelişim gösterdiği süreci Dim TV'ye anlattı.

ALANYA’DA BARMENLİK YAPARAK BAŞLADI

Mersin doğumlu olmasına rağmen, kendisi için Mersin’den ziyade Alanya’nın daha özel bir yeri olduğunu, “Bugün tekrar dünyaya gelecek olsam ve doğacağım, yaşayacağım yer ile ilgili tercih hakkı sunsalar düşünmeksizin 'Alanya' derim. Alanyamız bir cennet” cümlesi ile vurgulayan Şahin Kırbıyık, Alanya’nın hayatında önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Kırbıyık A.Ş.’nin evveliyatının 1996 yılına dayandığının altını çizen Şahin Kırbırık, "1996 yılında Alanya’ya geldim. Barmenlik yapmaya başladım. Alkollü içeceklerin çok ince detayları vardır. Bir kokteyli hazırlarken milimetrik hesaplamalar yapmanız gerekir. Bunu Alanya’da öğrendim ve bu alanda uzmanlaşarak, zaman içerisinde aranan bir barmen oldum. Alanya’da tanınırlığımız ve sevenlerimiz arttı. Hikaye aslında işin mutfağında, Lambada Bar ve barmenlik mesleği ile başladı” dedi.

'BİZ BU ÜLKENİN ÇOCUKLARIYIZ'

Türkiye’de alkollü içecekler sektörünün yabancı sermayenin tekelinde olduğunu ifade eden Kırbıyık, ülke çıkarları açısından yerli sermayenin bu yönde desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Kırbıyık "Biz bu ülkenin çocuklarıyız" diyerek çıktığı yolda yerli sermayenin öneminin altını çizerek, "Alkollü içeceklere yönelik yerli üretim yapan firma yoktu. Ben de bu alanda gördüğüm eksiklik sebebi ile 2007 yılında Antalya Aksu’da ilk üretim fabrikamı kurdum. Küçücük bir yerdi en başında. 2008’e geldiğimizde Kırbıyık A.Ş.'yi kurdum. Ben hep büyük düşündüm ve çalıştım. Vergisini eksiksiz olarak veren, yurdunun insanını istihdam eden ve ülkesine kazandıran bir firma doğurduk, büyüttük. İstedim ki bu ülke kazansın. Türkiye kazansın. Biz bu ülkenin çocuklarıyız” şeklinde konuştu.

'MEYVE VEREN AĞAÇ TAŞLANIYOR'

Kırbıyık, alkollü içecekler sektörü ile ilgili yürürlükte olan yasal düzenlemelere ve uygulanan politikalara yönelik de eleştirilerde bulundu. Kırbıyık A.Ş. olarak kuruluşlarından bu yana sık sık bürokratik engeller ile karşılaştıklarını aktaran Kırbıyık, bu alanda yerli üretime destek değil köstek olunduğunu ifade etti. Türkiye’de sektörü elinde tutan ve tutmaya devam etmek isteyen yabancı sermayeye mensup kuruluşlar tarafından da baskı gördüklerini ifade eden Kırbıyık, "Piyasayı paylaşmak yani amiyane tabiri ile bu işin kaymağını kaptırmak istemiyorlar. Bu gücü tek başına ellerinde bulundurmak isteyenler sürekli olarak saldırıyor ve bizleri yok etmek istiyorlar. Bizler biliyoruz ki meyve veren ağaç taşlanır. Eğer başarılı olmasaydık kimse bizi kendilerine rakip görmezdi. Bizler bu ülkenin çocuklarıyız ve bu sektörde yine bu ülkeye kazandırıyoruz. Yasal düzenlemelerin ve politikaların da bu alanda yerli sermayenin arkasında durmasını talep ediyoruz" dedi.

'ETİL ALKOL ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ'

Şahin Kırbıyık, Türkiye’de etil alkol üretim tesislerinin yeterli olmadığına da vurgu yaparak "Etil alkol başta sağlık sektörü olmak üzere temizlik ve benzeri pek çok alanda önemli bir malzeme. Lakin ülkemizin etil alkol ihtiyacının yalnızca yüzde 13’ünü kendimiz üretebiliyoruz. İhtiyaca yönelik geriye kalan yüzde 87’sini ithal ediyoruz. Bu çok büyük bir eksiklik. Bizler bu eksikliğin farkına vararak etil alkol üretim tesisimizi kurduk. Hayırlısı ile 1 ay içerisinde faaliyete başlıyoruz."

Etil alkol üretiminin gerçekleşeceği fabrikayı Dim TV ekibine gezdiren Şahin Kırbıyık, etil alkol üretimi yapılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini aktardı.

'HER ŞEY DOĞAYI VE CANLIYI SEVMEKLE BAŞLAR'

Şahin Kırbıyık, fabrika bünyesinde ‘Emek’ adını verdikleri restoranında Mehmet Ali Dim ve ekibini ağırladı. İşini çok sevdiğini ve bu işin mutfağında yetişen bir insan olarak da emek kavramını çok iyi bildiğini söyleyen Kırbıyık, "Burada bir aileyiz aslında. Burası yalnızca bir fabrika değil, evimiz. Herhangi bir ayrım gözetmeksizin hepimiz paylaşım içerisindeyiz. Kırbıyık çatısı altında emek veren herkes önemsenir. Burada sosyal alanlarımız var, bahçemizde ördeklerimiz, köpeklerimiz var. Dünyayı güzellikler ve sevgi kurtaracak, buna inananlardanım” şeklinde konuştu.

