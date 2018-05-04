Alanya'da Bakan Çavuşoğlu ile SGK'ya görkemli açılış

ALANYA SGK binasının açılış törenine Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, SGK Antalya İl Müdürü Nejat Deniz, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Dim TV'nin (dimtv.tv) naklen yayınladığı açılış töreninde konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Alanya ilklerin şehri. Alanya’da yaşayan yerli, yabancı konuklarımız artık hizmet almaya Antalya’ya gitmeyecek, hizmeti yerinde alacak. Burada olmaktan onur duydum" dedi. Çavuşoğlu konuşmasında şu noktalara değindi:

'ALANYA 1 İSTEDİ 2 YAPTIK'

"Alanya gerçekten 15 yıldır ilklerin şehri oldu. Alanyalılar 1 istediyse biz iki hizmet getirdik. Üç talep olduysa alto tane yaptık. Alanya’nın hak ettiği hizmetleri arkadaşlarımızla beraber getirmeye çalıştık. Alanya’da devletin tüm kurumlarının şubeleri var. Yabancılar zorluk çekmesin diye Göç İdaresi’ni açtık. Artık Alanyalıların sağlık tedavisi için de Antalya’ya gitmesine gerek kalmadı. Her türlü yatırımı yapıyoruz. Alanya halkı bizden bir hastane istedi, tıp fakültesi getirdik, devlet hastanesi istedi, eğitim ve araştırma hastanesini getirdik. Şimdi Konaklı tarafında 500 yataklı bir hastane yapıyoruz. Alanyalılar ilave bir fakülte istedi iki üniversite açtık. Bizden fen lisesi yapılması istendi, Türkiye’de hiçbir ilçede yok ama Alanya’da ne isterseniz var. Fen lisesi, spor lisesi, teknik lise, imam hatip lisesi ne ararsanız var. Hem de spor salonları ile birlikte var. Alanyamıza 50 üniteli ağız ve diş sağlığı hastanesi kazandırdık. Diş hekimliği fakültesiyle birlikte diş sağlığı hastanesini de Alanya’ya kazandıracağız.

'ALANYA İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK'

Alanya’ya yollar kazandırdık, yetmedi köprülü kavşak yaptık. İleride belki bunlar da yetmeyecek. Öte yandan havalimanı istendi onu da yaptık. Yetmedi pistini uzattık. Alanya için elimizden gelen neyse hepsini yaptık. Sadece Alanya değişmiyor, Gazipaşa da değişiyor. Bakın havalimanı geldi, şehir canlandı. Şimdi Gazipaşa’ya insanların 'Açılmaz' dediği havacılık fakültesini kazandırıyoruz. Havalimanının olduğu bir şehre bu hizmeti getiriyoruz.

'TURİZMDE YENİDEN BİRİNCİ OLMALIYIZ'

Turizmin içerisinde olan herkesle toplantılar yaptık. Turizmi nasıl daha ileriye götürürüz, gelirlerimizi nasıl arttırırız, çeşitliliği nasıl sağlarız bunları tartıştık. ‘Üniversite ne işe yarar?’ diyenler olabilir. Öğrencileri sadece pastanelere, restoranlara gidenler olarak görmeyin. Bir üniversitenin şehrin kültürüne katkısı çoktur. Bu yönden iki üniversite Alanya’ya çok katkı sağlıyor. Bizim derdimiz turizm de yine dünyada birinci olmak. İçimizde bu potansiyel var. Bunun içinde yeni projeleri hayata geçirmemiz lazım. Şimdi neden golf turizmi diyoruz. Golf yapmamız lazım ama bundan gelir elde etmemiz de lazım. Niye bisiklet diyoruz. Hem sağlık hem de şehir içerisinde ulaşımı kolaylaştırdığı için. Bunu da tanıtmamız lazım. Çünkü bisiklet takımları İspanya’ya gidiyor da Alanya’ya neden gelmiyor. Neden Akdağ projesini hayata geçirmek istiyoruz? Çünkü kış turizmini canlandırmalıyız."