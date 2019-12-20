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Alanya'da bahçede zincir market: Dükkankondu

Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde apartman bahçesine dükkan yapıldı. Üstelik bir zincir markete kiralandığı iddia edilen dükkanın yan komşusu da zincir market. Meclis üyeleri Alanya Belediyesi'ne ateş püskürdü

GÜNCEL 20.12.2019, 21:50 21.12.2019, 00:56
Alanya'da bahçede zincir market: Dükkankondu
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Ceren ŞAHİN

ALANYA’NIN Cikcilli Mahallesi’nde neler oluyor? Cumartesi Pazarı’nın hemen girişinde bir bahçenin sağ köşesine kondurulan yapı ve gece saatlerinde başlatılan bir son dakika çalışmasıyla bahçe duvarının yıkılması soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Mevcut yapının kaçak olduğu yönündeki iddialar ortalığı karıştırdı. İddiaya göre mevcut alanda önce beton zemin oluşturuldu. Sebep olarak ise çocuklara oyun alanı yaratıldığı gösterildi. Yapı ise zaman içerisinde beton zemin üzerine paye paye inşa edildi ve son şeklini aldı. Mevcut yapının imar barışından yararlanarak legalleştirildiği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapı kayıt belgesinin alındığı iddia edilirken, Alanya Belediyesi’nin bahçe içerisine kondurulan yapıya karşı bir inceleme başlatmamış olması tepki çekti.  
O YAPI ZİNCİR MARKETE KİRAYA VERİLDİ
O yapı zincir bir market tarafından kiralandı. Tepki çeken bir diğer husus da bu oldu. Halihazırda vatandaşa hizmet veren bir zincir marketin yanında yeni bir zincir market için düğmeye basılmış olması gözleri yine Alanya Belediyesi’ne çevirdi. Alanya Belediye Meclisi’nde alınan 300 metrekare sınırına dikkat çeken meclis üyeleri “Yapı karara uygun mu? Denetlendi mi?” sorularıyla eleştirilerini sundular. Öte yandan eski Alanya Belediye Başkanı Hasan Sipahioğlu döneminde alınan 30 araçlık otopark zorunluluğunun uygulanmadığına da işaret ettiler.  
‘BU REZALETE BİR AN EVVEL DUR DENMELİ’
Alanya Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak Yeni Alanya’ya yaptığı özel açıklamada “O zaman herkes kendi bahçesini bu şekilde değerlendirebilir. Belediye bunu mu demek istiyor?” diye sordu. Zavlak, küçük esnafın korunması adına belediye meclisinde alınan ‘300 metrekare’ kararına işaret ederek “Cikcilli Mahallesi’nin orta yerinde bir bahçenin içerisine kondurulan ve ardından zincir bir markete kiralanan bu yapı düşündürücüdür. Bu cesaret nereden geliyor? Buna bakmak lazım. Belediyenin denetimsizliğinden ve ‘Bir yapsınlar da şikayet gelirse müdahale ederiz’ zihniyetinden mi kaynaklanıyor? Öte yandan küçük esnafın derdine derman olmak için meclisten bir karar çıkardık. Peki, belediye alınan kararı bu ne kadar uyguluyor? Bu soruların cevaplarını iyi irdelemek gerekiyor. Küçük esnafın korunması adına herkesin elini taşın altına koyması şart. Mantar gibi çoğalan zincir marketlere bazı kriterlerin getirilmeye çalışıldığı günümüzde yan yana 2 zincir market için düğmeye basılıyor. Belediye bu konuda ne yapıyor? Eski başkan Hasan Sipahioğlu döneminde alınan ve 30 araçlık otopark zorunluluğunu kapsayan bir meclis kararı da mevcut. Bu karar neden uygulanmıyor? Belediye meclisinde halkın sorunları ve talepleri doğrultusunda kararlar alıyoruz. Bizler bu kararları alıyorsak halk için, esnaf için. Belediye uygulamakla mükellef. Denetimlerin yapılması şart. Kurulan kafa kol ilişkileri Alanya’yı ve esnafı mağdur ediyor. Kırsalda köylü çivi çaksa haberi olan belediye Alanya’nın göbeğinde harıl harıl yürütülen bu çalışmadan haberdar değil midir? Haberdar ise neden müdahale etmemiştir? O zaman herkes kendi bahçesini, yeşil alanları bu şekilde değerlendirebilir. Belediye bunu mu demek istemiştir? Mevcut durumun halka anlattığı şey budur. Bizler mevcut yeşil alanların arttırılması gerektiğini her fırsatta dile getirirken ‘Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu’ dedirten bu rezalete bir an evvel ‘Dur’ denmeli. Çağrımız budur” ifadelerini kullandı.  
‘BELEDİYE GEREKEN DENETLEMEYİ YAPTI MI?’
Alanya Belediyesi’nin İyi Parti’li Meclis Üyesi Fikret Arık da Zavlak’a destek vererek, 30 araçlık otopark zorunluluğunun uygulanmadığını kaydetti ve uygulanması için çağrı yaptı. Arık “İmar barışı yalnızca Alanya’da değil ülke genelinde yapılan kaçak yapıları legalleştirmiştir. Bu da kaçınılmaz olarak kentimize zarar vermiştir. Halihazırda betona gömülen Alanya’da mevcut yeşil alanları korumak, arttırmak en temel sorumluluğumuz ve görevimiz olmalıdır. Belediyenin bir an evvel gereken incelemeleri başlatması elzemdir. Mevcut yapının imar barışı için verilen tarihte yapılıp yapılmadığı tespit edilmeli, belirlenmelidir. Yapılan çalışma doğrultusunda da konuya müdahale edilmesi gerekmektedir. Yanı sıra mevcut yapının bir zincir markete kiraya verildiği görülmektedir. Sayıları her geçen gün artan zincir marketlerin karşısında belediyenin yerel sermayeyi koruması ve desteklemesi gerekir. Küçük esnafı korumak yerine mevcut zincirleri arttırması uygun değildir. Örneğin mevzu bahis bu yapının 300 metrekare kararına uygunluğu denetlenmiş midir? Yapı bu karara uygun mudur? Bir diğer husus da Hasan Sipahioğlu döneminde alınan 30 araçlık otopark kararın uygulanmamasıdır. Öncelikle bu kararın uygulanması ve geçmişe dönük de uygulama pratiklerinin geliştirilmesi atılacak en doğru adımlar olacaktır. Zincir marketlere karşı ilave kararların da alınması gerekmektedir. Mesafe ve otopark zorunluluğu noktasında eksiklerimiz bulunmaktadır. Buna yönelik çalışmalarımız vardır ve devam edecektir. Bu konular belediyenin inisiyatifinde. Bizim çağrımız mevzubahis bölgenin bir an evvel mercek altına alınmasıdır” şeklinde konuştu.

#cikcilli #Alanya #ZİNCİR MARKET #Alanya Belediyesi
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