Alanya'da baba kayıp oğlunu arıyor

Alanya'nın Demirtaş Mahallesindeki evinden dün ayrılan bir daha geri dönmeyen oğlunu arayan baba jandarmaya giderek oğlunun kayıp olduğunu bildirdi

Alanya'da baba kayıp oğlunu arıyor
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Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mustafa Alagöz dün saat 12:30 sıralarında evinden ayrıldı. Oğlundan haber alamayan 64 yaşındaki Turan Alagöz, Demirtaş Jandarma Karokolu'na müraacat ederek oğlunun hayatından endişe ettiğini belirtti. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma kayıp olarak aranan Mustafa Alagöz'ün bulunması için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 18:26
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