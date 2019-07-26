Mehmet AL
EDİNİLEN bilgiye göre Alanya'nın Demirtaş Mahallesi'nde yaşayan 23 yaşındaki Mustafa Alagöz dün saat 12:30 sıralarında evinden ayrıldı. Oğlundan haber alamayan 64 yaşındaki Turan Alagöz, Demirtaş Jandarma Karokolu'na müraacat ederek oğlunun hayatından endişe ettiğini belirtti. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma kayıp olarak aranan Mustafa Alagöz'ün bulunması için çalışma başlattı.
Alanya'da baba kayıp oğlunu arıyor
Alanya'nın Demirtaş Mahallesindeki evinden dün ayrılan bir daha geri dönmeyen oğlunu arayan baba jandarmaya giderek oğlunun kayıp olduğunu bildirdi
Mehmet AL
YORUM EKLE