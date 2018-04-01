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Alanya'da Avrupalı turist sokak ortasında tuvaletini yaptı

Alanya'da yabancı bir kadının sokak ortasındaki görüntüsü 'yok artık' dedirtti

Alanya'da Avrupalı turist sokak ortasında tuvaletini yaptı

Alanya'da yabancı bir kadının sokak ortasındaki görüntüsü 'yok artık' dedirtti

01 Nisan 2018 Pazar 23:31
Alanya'da Avrupalı turist sokak ortasında tuvaletini yaptı
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ALANYA'DA Avrupalı bir turist olduğu düşünülen bir kadının sokak ortasına çişini yapması günün en çok konuşulan görüntüsü oldu. Atatürk Bulvarı üzerinde kafeterya ve restoranların bulunduğu bir noktada yaşanan olayda, bir kadın turistin çok normal bir şey gibi eğilerek sokak ortasına çişini yaptığı, daha sonra yoluna devam ettiği görülüyor. Görüntüyü kaydeden vatandaşlar kadının bunu herhangi bir hastalık nedeniyle yapmadığını bildiklerini söyleyerek "Bu mu çok özendiğimiz Avrupa medeniyeti?' dediler.

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Son Güncelleme: 02.04.2018 01:07
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