Alanya'da arıtmadan yayılan koku bunalttı 

Alanya’nın kanayan yarası haline gelen Alanya Arıtma Tesisi'nden kötü kokular yayılmaya devam ediyor. Çok sayıda turistik tesis ve konutun arasında kalan Otogar bölgesindeki arıtmadan yükselen koku herkesi bunaltıyor

Alanya'da arıtmadan yayılan koku bunalttı 
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Ceren Şahin - ÖZEL HABER

HER yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Alanya’da, arıtmadan yayılan kötü kokular hem bölge halkını mağdur ediyor, hem de turizmi baltalıyor. Alanya Atık Su Arıtma Tesisi, Alanya Otogarı ile çok yakın bir mesafede yer alıyor ve etrafında çok sayıda turistik tesis bulunuyor. Etrafa yayılan koku ise turizmi baltaladığı, kent imajına zarar verdiği gibi vatandaş ve esnafı da rahatsız ediyor.  
‘KENTİ PLANLARKEN KAÇ YIL SONRASINI DÜŞÜNEBİLİYORUZ?’
Arıtmadan yayılan kötü kokular, gözlerin yeniden Antalya BŞB'ye çevrilmesine neden olurken, sorun çözümsüzlüğünü koruyor. Yapımının üzerinden geçen zaman içerisinde yerleşim birimlerinin tam ortasında kalan arıtma, kentin kaç yıl sonrasını planlayabildiğimiz gerçeğini de gözler önüne seriyor. Zaman içerisinde yerleşim birimlerinin ortasında kalan arıtma, yaydığı kötü koku itibariyle yerli-yabancı çok sayıda insanı mağdur ediyor, kent imajını zedeliyor. 
‘ARITMADAN YAYILAN KOKULAR ALANYA’YA YAKIŞIYOR MU?’
Vatandaş "Arıtmadan sürekli kötü kokular yükseliyor. Artık kanayan bir yara haline geldi. Bu sorun ne zaman sona erecek? Mağduruz. Kokudan duramıyoruz. Yoldan geçen arabalar dahi pencerelerini kapatmak zorunda kalıyorlar. Üstelik çok sayıda turistik tesisin olduğu bu bölgede, yayılan koku Alanya’ya da yakışmıyor" yorumunda bulunuyor, turizmciler ise, turistlerin kokudan rahatsız olduğunu belirtiyor.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2019, 17:43
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YORUMLAR
arzu yilmaz
arzu yilmaz - 11 saat Önce

alanya mahmutlarda manolya sokakta denize tünelden giriyoruz.ilgililer duysunlar pislikten gecilmiyo ...turistler yakından geçerken söylenerek geçiyor.kapatilmasini istiyoruz...

Azize yetiklilier
Azize yetiklilier - 21 saat Önce

Alanya mahmutlarda ayen kuku var belediyenin tanışan geçilmiyor nerde bu yerikliler

Konca korkmaz er
Konca korkmaz er - 1 gün Önce

Alanya belediye plajina akan lokal dibindeki pis suyun uzerinide bi kapatsalar goze asiri çirkin görünüyor halk plaji diye bukadar gormezden gelmesin kimse alanya belediye si plajina lutfentemizlik ve bakim yapılsın asiri pis lik akiyor denize yalniz turistelri degil bizide düşünün

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