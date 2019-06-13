Alanya'da amaç organ bağışı farkındalığı!

ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’yle birlikte ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında organ bağışına dikkati çekmek adına 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 35 okulda eğitim düzenleyerek 3 bin 500 öğrenci ile bir araya geldi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörlüğü tarafından hem özel hem de devlet okullarında lise öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimlerde; organ nakli, organ bağışı çeşitleri, organ bağışının önemi, Türkiye’de organ bağışı, organ bağışını etkileyen faktörler, organ bağışı ve naklinin tıbbi, hukuki, dini ve sosyal boyutları hakkında bilgi verildi. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörleri Sezer Uğuz ve Hasan Öksüz tarafından verilen eğitimlere öğrencilerin ilgisi ise oldukça yoğundu. Sezer Uğuz, düzenlenen eğitimler sayesinde 3 bin 500 öğrenci ile bir araya geldiklerini amaçlarının organ bağışına dikkati çekmek, öğrencileri bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi. Uğuz, “Farkındalığı arttırmak ve bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlamak adına bu projede yer alarak 1 yıl boyunca düzenli olarak lise öğrencilerine bilgilendireme seminerleri düzenledik. Gelinen sonuçtan oldukça memnunuz. Öğrencilerimizin ilgisi bizleri oldukça sevindirdi. Bu tür eğitimlerimiz yeni eğitim ve öğretim yılında da devam edecek. Her yıl yenisini düzenleyeceğimiz bu eğitimde bizlerden desteğini esirgemeyen adım adım hep yanımızda olan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Hüseyin Er’e katkılarından dolayı teşekkür ederiz” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2019, 15:55