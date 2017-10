Alanya’da 'ALKÜ 1. Kitap Fuarı'heyecanı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 1. Kitap Fuarı görkemli bir açılışla Alanya Kültür Merkezi’nde başladı. “Okuyan Bir Toplum, Okuyan Bir Üniversite… Sen De Oku” sloganıyla başlayan ve her yıl Alanya’nın sosyo-kültürel yapısına katkı sağlayarak devam edecek olan ALKÜ 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri Etkinlikleri’nde 30 yazar ve yayınevi stant açarken, dört gün sürecek olan fuarda 50 binin üzerinde kitap sergilenecek.

22-25 Ekim tarihleri arasında Alanya Kültür Merkezi’nde ve Kestel Yerleşkesi’nde düzenlenecek konferanslar ve imza etkinlikleriyle devam edecek olan 1.Kitap Fuarı’nın Alanya Kültür Merkezi’ndeki açılışına Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Güneş, ALKÜ Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Yavuz Uysal, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

ALKÜ 1. Kitap Fuarı’nın açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, “Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz ALKÜ 1. Kitap Fuarı ve İmza Günleri’ni başta geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz olmak üzere tüm Alanya halkına okuma alışkanlığını kazandırmak hedefiyle düzenledik.” Dedi.

Günümüzde internetin çocuklarımızı çok fazla meşgul ettiğini ve bu sebeple çocukların okuma alışkanlığı kazanmakta güçlük çektiğini ifade eden Rektör Pınarbaşı, “ Dün Milli Eğitim Müdürümüz ile telefonda görüşmemde kendisi bana Alanya’da bulunan ilköğretim okullarında yapılan bir ankete göre; öğrencilerimiz ve hocalarımızın en çok bir kitap fuarına ihtiyaç duyduklarını söyledi. Bu niyetle biz de böyle bir fuar düzenlemeye karar verdik.” Dedi. İyi niyetle yola çıkılan bu etkinlikte birçok kesimden büyük destekler gördüklerini ifade eden Rektör Pınarbaşı; “Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun da dün katıldığı törende de söylediği gibi “Alanya’da bir şey yapılacağı zaman imece usulü güzel işliyor. Biz de süreçte gördük ki böyle faydalı iş için kime gittiysek, herkes bizden desteklerini esirgemedi. Bu sebeple başta fuarın gerçeklemesinde büyük emeği bulunan Meryem Pınarbaşı olmak üzere Alanya Kaymakamlığımıza, Alanya Belediyesi’ne, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörlüğü’ne, ALTSO’ya, Eğitim Bir-Sen’e, İşler Akademi Kitapevi’ne, emeği geçen herkese, destek veren sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum.” Dedi. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Koordinatörlüğünde Alanya Belediyesi’nin bize 11 adet otobüs tahsis ederek çevre ilçelerden öğrencilerin kitap fuarına rahatlıkla katılabileceğini dile getiren Rektör Pınarbaşı, “Hatta Gazipaşa ve çevre ilçelerden bile çok sayıda öğrenci fuarımıza gelme imkânı bulacak, bu bizleri çok mutlu ediyor.” dedi.

PROTOKOLDEN ALKÜ’YE ÖVGÜLER

ALKÜ 1. Kitap Fuarı ve İmza Günü etkinliklerinde birer konuşma gerçekleştiren protokol ALKÜ’ye övgüler dizdi ve fuarı çok anlamlı bulduklarını ifade etti. Üniversitelerin eğitim yuvasın olduğunu vurgulayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Biz her konuşmamızda bu şehrin artık sadece turizmle inşaat sektörü ile emlak sektörü ve tarım ile anılan bir şehir değil bir de artık eğitim yuvasının olduğunu dile getiriyoruz” dedi. Yücel, Alanya’nın şehrimizde bulunan iki üniversite ile eğitim şehri olma yolunda önemli iki değere sahip olduğunu ifade etti. Başkan Yücel,”Üniversiteler bulunduğu şehirde sadece ekonomi, sosyal dengeyi değil şehrin eğitim seviyesini de artırmayı hedeflediklerini bu etkinle bir kez daha görmüş olduk” diye konuştu.

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu da, “İnsan ilk var olduğu andan itibaren bir rekabet içinde olmuştur. Bu rekabette de teknolojiyi kullanan bilgiyi kullanan her zaman kazanmıştır. Bu rekabette günümüzde yaşanıyor. Sevgili gençler bu rekabet bundan sonra da olacak ama bu mücadeleyi kazanacak olanlar sadece dünyanın her yerinde bulunan binlerce bilgiyi kullanabilenler başarılı olacaktır.” dedi.

Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da, “Ben bildiğiniz üzere 1989-1999 ararsında Alanya’da görev yapmıştım ve Alanya hep ilkleri yapmıştır. Üniversitemizde aynı şekilde bir ilçede açılan ilk devlet üniversitesi olmasıyla bir ilki daha yaşatmıştır. Tabi ki üniversiteler bulunduğu şehirlere büyük katkılarda bulunur ve bulunmaya da devam edecek. İnşallah ALKÜ de Alanya’mıza bugünkü yaptığı gibi ilkleri yapacak ve daha güzellerini de başaracaktır” şeklinde konuştu.

“TARHAN SALONDAKİLERİ BÜYÜLEDİ”

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesimiyle açılışı yapılan ALKÜ 1. Kitap Fuarı’nın açılış konferansını Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan yaptı. “Duyguların Psikolojisi” konu başladığında sunumunu salonda bulunan konuklara gerçekleştiren Tarhan sözlerine “Aslında kitap okumak bir kültürdür” diyerek başladı. Tarhan sözlerinin devamında, “Kitap okumanın faydaları hakkında onlarca saat konuşulması insanlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmaz. Kitap okumak bir kültürdür. Sizler çocuklarınıza kitap okuyarak örnek olacaksınız. Çocuk kitapla büyüyecek.” Diye konuştu. Ardından “Duyguların Psikolojisi” konu başlığıyla sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda insan psikolojisinden mutluluk bilimine, Duchenne gülümsemesinden kadın erkek arasındaki beyinsel işleyiş farklılıklarına, depresyondan aşkın kimyasına kadar çeşitli konularda salondakilere bilimsel bilgiler verdi. Bağımlılık konusunda da bilgiler veren Tarhan, İnternet bağımlılığında diğer madde bağımlılıklarıyla eş değer olduğunu vurguladı.