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'Alanya’da Alışveriş Var' talihlileri hediyelerine kavuştu

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Antalya Tanıtım A.Ş.’nin birlikte düzenlediği ‘Alanya’da Alışveriş Var 2017’ projesinin talihlilerine hediyeleri 14 Kasım 2017 Salı günü törenle verildi

'Alanya’da Alışveriş Var' talihlileri hediyelerine kavuştu

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile Antalya Tanıtım A.Ş.’nin birlikte düzenlediği ‘Alanya’da Alışveriş Var 2017’ projesinin talihlilerine hediyeleri 14 Kasım 2017 Salı günü törenle verildi

14 Kasım 2017 Salı 16:17
'Alanya’da Alışveriş Var' talihlileri hediyelerine kavuştu
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TÖRENDE konuşan ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, “Alanya’mızın ekonomisini canlandırmak için elimizi taşın altına koymaya devam ediyoruz. İlkini geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz projenin ikincisini bu yıl gerçekleştirdik. Kampanyada 68 milyon katılım oldu. Alanya’mız için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası ile Antalya Tanıtım A.Ş.’nin birlikte düzenlediği ‘Alanya’da Alışveriş Var 2017’ projesinden ödül kazanan talihlilerin hediyeleri, ALTSO’da düzenlenen törenle verildi. Antalya sınırları içerisinde düzenlenen kampanya kapsamında yapılan çekilişte 15 bisiklet, 1 televizyon ve 1 Linea marka otomobil Alanya’ya çıktı. Bisiklet ve televizyon kazanan talihliler hediyelerini 14 Kasım 2017 Salı günü ALTSO’da düzenlenen törenle aldı.  Araba talihlisinin hediyesinin de Aralık ayı içerisinde verileceği açıklandı. 
ŞAHİN: “KRİZ VAR DİYE BOŞ DURMADIK”
Son yıllarda turizm sezonunun kötü gitmesinden dolayı esnafların ekonomik sıkıntılar yaşadığını söyleyen ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, kriz döneminde ekonomiyi canlandırmak için önemli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Başkan Şahin, “Geçtiğimiz yıllarda esnafımız ekonomik krizlerle boğuştu. Bizde ALTSO olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Çeşitli projeler geliştirdik. Kriz var diye boş durmadık. Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından Alanya'mızda yaşayan Ruslarla kahvaltıda bir araya geldik. Dünyaya mesaj verdik.  Alanya’mızın Gururu Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu, burada yaşayan Ruslara devlet garantisi verdi. Odamıza üye yabancı sermayeli şirketleri topladık. Onlarla özellikle Alanya’mızın tanıtımı ve lobi çalışmaları konusunda işbirliğine gittik. Onlardan ülkelerinde burada yaşadıklarını, onlardan Alanya’mızın güvenli bir şehir olduğunu ülkelerinde anlatmalarını istedik. Dünya Rus Medya Konseyi Toplantısı'nı Alanya’mızda düzenledik. MENA ülkelerinden gelen üst düzey 250 kişiyi de Alanya’mızda ağırladık. Türk-Rus Çalıştayı'nı da Rusya’dan gelen profesör düzeyinde 40 a yakın öğretim görevlisinin katılımı ile Alanya’mızda yaptık. Burada gündem ekonomiydi. Hiç boş durmadık. Bu toplantıların yanında ‘Kırtasiye malzemesi kırtasiyeden alınır’, ‘Esnafına sahip çık’, ‘Alanya’da Alışveriş Var’ gibi kampanyalar da düzenleyerek zor günlerinde esnaflarımızın, üyelerimizin yanında olduk. Yeni projelerimiz de var. Alanya’mız için Ankara ile temaslarımız son günlerde iyice arttı. Elimizi taşın altına koyduk ve koymaya devam edeceğiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ALANYA Ticaret Ve Sanayi OdasıALTSO
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