Alanya'da AK Partili başkandan şok tepki 

AK Partili Menderes Türel yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü'ne, AK Parti Çıplaklı Mahalle Başkanı Süleyman Tokaç'tan tepki geldi.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir olan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından 'Çıplaklı Mahalle Başkanı' olarak atanan Tokaç, sosyal paylaşım sitesi Twitter adresinden şu paylaşımı yaptı:

"Evde damla su yok! ASAT'ın açıklaması; çok kullanımdan dolayı su yetersizmiş. Böyle bir açıklamayı ilk defa duyuyoruz!"

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 19:56