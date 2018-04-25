Alanya'da Adenya Otel SİT alanına inşaata başladı

MUHAFAZAKAR kesime hizmet veren tesettür oteli Adenya'nın kumsalında ve bitişiğinde yürütülen çalışmalar, görenlerin yüreğini sızlatıyor. İş makineleriyle plajda harıl harıl süren çalışmalar, bir maden ocağını anımsatıyor.

KİM 'DUR' DİYECEK

Yıllarca kumsalı ve denizi doldurduğu bilinen Adenya, şimdi de bitişiğinde bulunan ve koruma altındaki SİT alanı olduğu iddia edilen sahaya inşaat yapmaya başladı. Adenya'da şu ana kadar yapılan tek yıkım kaçak iskelesi oldu.

KIYI KANUNU NE DİYOR?

Madde 6: Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl vesaire alınamaz.