Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 17°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
110059
ALTIN
174.736
DOLAR
4.0867
STERLİN
5.7100
EURO
5.0024
Alanya - Antalya Hava Durumu - 25 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Apple, Ucuz Fiyata iPhone Çıkaracak
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına kritik uyarı!
Facebook'tan Türkiye'deki 50 milyon kullanıcısına...
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor
Twitter'a dünya genelinde erişim sağlanamıyor

Alanya'da Adenya Otel SİT alanına inşaata başladı

Türkler'de bulunan Adenya Otel, yıllardır kumsalı ve denizi doldurdu, yetmezmiş gibi şimdi de bitişiğindeki SİT alanına inşaat yapmaya başladı

Alanya'da Adenya Otel SİT alanına inşaata başladı

Türkler'de bulunan Adenya Otel, yıllardır kumsalı ve denizi doldurdu, yetmezmiş gibi şimdi de bitişiğindeki SİT alanına inşaat yapmaya başladı

25 Nisan 2018 Çarşamba 00:14
Alanya'da Adenya Otel SİT alanına inşaata başladı
banner404

MUHAFAZAKAR kesime hizmet veren tesettür oteli Adenya'nın kumsalında ve bitişiğinde yürütülen çalışmalar, görenlerin yüreğini sızlatıyor. İş makineleriyle plajda harıl harıl süren çalışmalar, bir maden ocağını anımsatıyor. 

KİM 'DUR' DİYECEK

Yıllarca kumsalı ve denizi doldurduğu bilinen Adenya, şimdi de bitişiğinde bulunan ve koruma altındaki SİT alanı olduğu iddia edilen sahaya inşaat yapmaya başladı. Adenya'da şu ana kadar yapılan tek yıkım kaçak iskelesi oldu.

KIYI KANUNU NE DİYOR?

Madde 6: Kıyı, herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralarda hiçbir yapı yapılamaz, duvar, çit, parmaklık, tel örgü, hendek, kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz. Kıyılarda, kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz, kum, çakıl vesaire alınamaz.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.04.2018 23:05
Anahtar Kelimeler:
Adenya OtelYetmezmişSitInşaat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu BM'de konuşma yaptı
Bakan Çavuşoğlu BM'de konuşma yaptı
MHP'de Özbek ve Gündoğdu sesleri
MHP'de Özbek ve Gündoğdu sesleri
Esnaf Odası Başkanı Demir'i çıldırtan tezgah
Esnaf Odası Başkanı Demir'i çıldırtan tezgah

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim