Alanya’da acil serviste ‘Para alındı’ iddiası
Alanya’da özel bir hastanenin acil servisinde tedavi olan Rus vatandaşı iddiaya göre 2 bin 800 TL ödedi. Bunun üzerine gazeteci Ali Buldu, acil servisten girişi yapılan hastalardan para alınmaması gerektiğini gündeme taşıdı
ALANYA’DA üzerine ağaç düşen bir Rus vatandaşı ambulansla kaldırıldığı özel hastanenin acil servisinde tedaviye alındı. Hayati tehlikesi geçen ve taburcu edilen hastadan iddiaya göre 2 bin 800 TL para alındı. Acil servisten girişi yapılan hastadan para alınmayacağına dikkati çeken Antalyalı gazeteci Ali Buldu, durumu sosyal medyada paylaşarak, konuya ilişkin hastane yetkililerinden de bir açıklama yapılmadığına işaret etti. Gazeteci Ali Buldu, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Alanya'da Rus turist devrilen ağacın altında kalıp yaralanıyor. Ambulansla Başkent Üniversitesi Alanya Uygulama ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılıyor. Hayati tehlikesi geçince 2 bin 800 TL fatura kesilip taburcu ediliyor. Acilden giren birine neden fatura kesilir dedik, o ona attı ama hasta ortada kaldı!”
Alanya'da engelli bireylerin konforu için gereken özen gösteriliyor mu?
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