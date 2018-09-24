Alanya’da açık hava sinema keyfi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi 55'inci Uluslararası Antalya Film Festivali heyecanını Sinema tırı ile kentin dört bir yanına taşıyor. Belediye Şirketi ANSET’in Sinema tırı sinemayı 19 ilçede vatandaşın ayağına götürüyor. Sinema tırı Gazipaşa’da ‘Kaptun Dandun” animasyon filmi, Alanya’da da ‘Okul Yolunda’ adlı belgeselle perde açtı. Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı’nda park eden Sinema tırına özellikle çocukların ilgisi yoğun oldu. Aileleriyle birlikte meydanı dolduran çocuklar, 2018 yapımı “Kaptan Dandun” isimli animasyon filmini büyük bir heyecanla izledi.

7’den 70’e sinema keyfi

Sinema tırı Gazipaşa’nın ardından Alanya’da Mahmutlar Cumartesi Pazarı'nda vatandaşlara perdelerini açtı. 7'den 70'e birçok sayıda vatandaş açık havada sinema filmi izlemenin keyfini yaşadı. Yer bulamayanlar ise yere bağdaş kurarak filmi seyretti. Sinema tırı festival boyunca tüm ilçeleri ilçeyi gezerek açık havada ücretsiz sinema gösterimi yapacak.

Yılın en başarılı belgeseli

Pascal Plisson’ın yönettiği Okul Yolunda gösterildiği her ülkede buyuk bir ilgi toplayan, yılın en başarılı belgesellerinde. Filmde dünyanın dört farklı ülkesinden dört çocuğun her sabah okula ulaşabilmek için bir suru engeli nasıl aştıkları anlatılıyor. Bu çocukların belki de tek ortak noktası eğitime aç olmaları. 2013 Locarno Film Festivali Kapanış Filmi olan Okul Yolunda izleyenleri tek hayali olan bu çocukların sıradışı yaşamlarının içine sokuyor.