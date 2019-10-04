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Alanya'da 90 yaşındaki Ümmühan Nine yoluna kavuştu

Alanya Belediyesi, Yalçı Mahallesinde yaşayan 90 yaşındaki Ümmühan Can seven' in evinin yolunu betonlayarak rahat bir ulaşım sağladı

GÜNCEL 04.10.2019, 15:34 04.10.2019, 15:35
Alanya'da 90 yaşındaki Ümmühan Nine yoluna kavuştu
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102 mahallenin tamamında alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Alanya Belediyesi, ihtiyaç sahibi ve zor durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşların da yardımına koşmaya devam ediyor.

Yalçı Mahallesi'nde yaşayan 90  yaşındaki Ümmühan Canseven'in talebini değerlendiren ekipler, kısa süre içerisinde ulaşımda zorluk yaşadığı yolu betonladı.Yol çok bozuk olduğu için evine gidip gelmekte çok zorluk çektiğini ifade eden, Ümmühan nine Belediye Başkanı Adem Murat Yücel' e teşekkür etti.

#Alanya Belediyesi #Yalçı Mahallesi #Ümmühan Nine
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