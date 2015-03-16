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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya'da 8 bin 944 kişi ter döktü

Yaklaşık 2 milyon adayın ter döktüğü ve üniversiteye girişte ilk aşama olarak uygulanan YGS dün gerçekleşti. Alanya'dan sınava giren aday sayısı 8 bin 944 oldu

Alanya'da 8 bin 944 kişi ter döktü

Yaklaşık 2 milyon adayın ter döktüğü ve üniversiteye girişte ilk aşama olarak uygulanan YGS dün gerçekleşti. Alanya'dan sınava giren aday sayısı 8 bin 944 oldu

16 Mart 2015 Pazartesi 09:17
Alanya'da 8 bin 944 kişi ter döktü
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YÜKSEKÖĞRETİME Geçiş Sınavı (YGS), Türkiye'de tüm il ve bazı ilçe merkezleri ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da, 171 sınav merkezinde 6 bin 853 bina, 109 bin 307 salonda, 314 bin 861 görevliyle gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan sınav, 160 dakika sürdü. YGS için Türkiye genelinde 2 milyon 46 bin 583 aday başvurmuştu. Alanya'dan bu rakama yansıyan ise 8 bin 944 öğrenci oldu. YGS'de, Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenen ortak müfredata dayalı Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri testi yer aldı. YGS'de öğrencilere Türkçe'den 40, tarihten 15, coğrafyadan 12, felsefeden 8, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5, temel matematikten 40, fizikten 14, kimyadan 13, biyolojiden ise 13 soru soruldu. Saat 10.00’da başlayan YGS’de heyecan üst seviyelerde yaşanırken, öğrenciler sınav salonlarında, aileler de okul kapılarında heyecandan ter döktü. Sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair bir bilginin verilmediği sınavdan en az bir puan türünden 180 ve daha fazla puana sahip olan adaylar isterlerse LYS'ye başvurabilecek. LYS'ye başvurular, 8-21 Nisan'da alınacak. 
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Son Güncelleme: 16.03.2015 08:19
Anahtar Kelimeler:
YGSYGS HeyecanıHeyecan Sona Erdi
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